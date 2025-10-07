Nedavno je dogovorio suradnju s HNS-om, a sada je zbog gnjusne stvari zgrozio nogometni svijet!

Tehnički direktor japanskog nogometnog saveza Masanaga Kageyama uhićen je na pariškom aerodromu Charles de Gaulle nakon što su ga zaposlenici zrakoplova prijavili policiji zbog gledanja dječje pornografije na laptopu tijekom leta?! Podsjetimo, Kageyama je prije manje od mjesec dana bio član delegacije koja je potpisala ugovor o suradnji s hrvatskim nogometnim savezom.

Kako piše francuski list Le Parisien, Kageyama je putovao za Čile, gdje se igra osmina finala Svjetskog prvenstva do 20 godina. Francuski sud u Bobignyju osudio ga je na 18 mjeseci zatvora nakon uhićenja, a dobio je novčanu kaznu od 5 tisuća eura zbog uvoza, snimanja i pohranjivanja pornografskog materijala koji prikazuje maloljetnike mlađe od 15 godina.

Također, kontroverzni Japanac dobio je desetogodišnju zabranu rada s maloljetnicima, a u tom razdoblju ne smije boraviti u Francuskoj. Kageyama je ujedno upisan u francuski registar seksualnih prijestupnika. Na sudskom saslušanju Kageyama je kazao da je riječ o umjetničkim slikama generiranim umjetnom inteligencijom te da nije znao kako je gledanje takvog sadržaja ilegalno u Francuskoj. Isto tako, priznao je da se srami zbog učinjenog.

Kageyama je bio profesionalni nogometaš u japanskoj J-Ligi, a kasnije i trener te izbornik japanskih reprezentacija do 18, 19 i 20 godina. Kao tehnički direktor Saveza, zadužen je za razvoj japanske reprezentacije, klubova i edukaciju trenera.