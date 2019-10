Nećete vjerovati za koliko je Bjelica povećao cijenu Dinamovim igračima

Dinamo svojim predstavama u Europi sve više intrigira europsku nogometnu javnost, njegovi rezultati u prošloj sezoni, kada je dosegnuo europsko proljeće i igrao u osmini finala Europske lige, pa i sadašnji nastupi u Ligi prvaka nisu mogli proći nezapaženo.

No Dinamo u Ligi prvaka nije rekao svoju zadnju riječ, nadamo se da će još hvalospjeva biti ispisano u europskim sportskim medijima.

Dinamo je svojim uspjesima u kvalifikacijama za Ligu prvaka, ulaskom u skupinu i osvojenim bodovima već zaradio golem novac, kad jednom završi s tim natjecanjem, samo od Uefe inkasirat će znatno više od 20 milijuna eura. Ali, kako često neke reklame kažu – ni to nije sve.

Lova do krova

Naime, zbog sjajnih rezultata i odličnih partija vrijednost momčadi Dinama i svakog igrača znatno je porasla. Prvi put u povijesti plava momčad prešla je magičnu granicu od 100 milijuna eura.

Dobro, nećemo se sad mjeriti s Manchester Cityjem koji ima najvredniju momčad čija vrijednost premašuje milijardu eura, ali kada jedan bogati Šahtar vrijedi samo 30-ak milijuna eura više, onda je jasno da su tu plavi napravili veliki iskorak.

Dolaskom Nenada Bjelice vrijednost igrača samo je rasla, ovaj je stručnjak uveo momčadski duh, podignuo je i cijelu momčad i svakog pojedinca, svaki je igrač kod njega postao bolji.

Cijela vezna linija Dinama u ljeto 2018. godine, kada je Bjelica počeo s pripremama Dinama, vrijedila je 15 milijuna eura, a sad sam Dani Olmo vrijedi 30 milijuna eura!

Mladi Španjolac već je i prije Bjeličina dolaska pokazivao da će biti čudo od igrača, a onda je kod Bjelice dosegnuo vrh.

– Nisam vjerovao da će nam se Olmo uopće vratiti nakon Europskog prvenstva mladih reprezentacija, ali sretan sam što je ovdje, što ga imamo, a on je i dalje normalan, veseo – kazao je ljetos Bjelica, a slično je govorio i ovih dana nakon još jedne krasne Olmove predstave u Harkivu.

I doista je pravo čudo što je Olmo još igrač Dinama, kao što nije čudo da mu je trenutačna vrijednost na Transfermarktu 30 milijuna eura jer, ako je Joao Felix prodan za više od 120 milijuna eura, onda Olmo vrijedi puno više od tih 30 milijuna. Doduše, iznosi na Transfermarktu su okvirni, procijenjeni iznosi i transferi nerijetko iznose i daleko više od istaknutih cijena.

Petković najveće iznenađenje

Ako smo od Olma i očekivali da bude tako dobar, kao i od vratara Dominika Livakovića koji je postao prvi vratar reprezentacije i već imao bolje ponude od vrijednosti na Transfermarktu, puno se to manje očekivalo od Brune Petkovića kojeg je Bjelica doveo bez obzira na lošu statistiku iz Italije.

No Petković je u Bjeličinu timu postao čudesni napadač kojem je, nakon Olma, najviše porasla vrijednost. Zapravo mu je objektivna vrijednost i viša jer imao je ponude koje su prelazile deset milijuna eura.

Skočila je i kapetanu Arijanu Ademiju, on je u ljeto 2018. godine vrijedio samo 600.000 eura, a sada je na šest milijuna. No u njegovu je slučaju riječ o specifičnoj situaciji, on je već vrijedio šest milijuna, ali onda je nakon suspenzije zbog navodnog dopinga izgubio na vrijednosti.

Međutim, svoju pravu vrijednost igrača i karaktera dokazao je i tim brzim povratkom svoje vrijednosti koja je mogla biti i veća da je Dinamo prihvatio neke od ponuda za njega. Kako bilo, jasno je da će plavi, kad se odluče na prodaju, opet i te kako napuniti svoju blagajnu.

