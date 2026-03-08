Naši Portali
Poslušaj
TESTIRAJTE ZNANJE

KVIZ Koliko dobro poznajete HNL? Provjerite jeste li istinski znalac domaćeg nogometa

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
08.03.2026.
u 07:00

Ovaj kviz je za predodređen za one najbolje znalce. Koji je trener vodio najviše derbija, tko je dobio najbrži crveni karton u povijesti hrvatskih derbija, koliko je iznosila najveća pobjeda u povijesti derbija, koliko trenera je vodilo i Hajduk i Dinamo?

Uoči posljednjih 12 ovosezonskih kola HNL-a, odnosno uoči velikog derbija Hajduka i Dinama odlučili smo napraviti jedan kviz posvećen povijesti HNL-a, kviz u kojem će samo najbolji i najveći znalci ostvariti zavidne uspjehe.

Svi pratitelji domaćeg nogometa dobro znaju da je Dinamo najuspješnija momčad u povijesti lige, znaju i da je Davor Vugrinec najbolji strijelac u povijesti lige te da je Eduardo rekorder po broju postignutih pogodaka u jednoj sezoni HNL-a s 34 zgoditka.

Ne baš svi, ali dobar broj domaćih nogometnih entuzijasta zna i da je Jakov Surać rekorder po broju nastupa u HNL-u, da je TŠK Topolovac najslabija momčad u povijesti lige te da je današnji format 'lige 10' krenuo od sezone 2013./2014.

Međutim, ovaj kviz je za predodređen za one najbolje znalce. Koji je trener vodio najviše derbija, tko je dobio najbrži crveni karton u povijesti hrvatskih derbija, koliko je iznosila najveća pobjeda u povijesti derbija, koliko trenera je vodilo i Hajduk i Dinamo?

