SVEMIRSKE SNAGE

Svemirske snage SAD-a spremaju se za ofenzivu: 'Ne možeš vječno bježati od nasilnika. Ponekad moraš udariti'

FILE PHOTO: Long March 2F rocket carrying the Shenzhou-21 spacecraft blasts off from launchpad at Jiuquan Satellite Launch Center
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
07.03.2026.
u 09:54

Kako je general Gregory Gagnon istaknuo, zaštita i obrana satelita ne mogu se jednostavno svesti na zaštitu i obranu

"Ne možeš vječno bježati od nasilnika. Ponekad se moraš okrenuti i udariti", upozorio je američki general, govoreći o rastućem broju kineskih špijunskih satelita. General-pukovnik Gregory Gagnon, čelnik američke Svemirske borbene komande (CFC), govorio je o tome što će biti potrebno za osiguravanje "svemirske nadmoći“ u budućnosti. Američki vojni dužnosnici već godinama ističu da je svemir sada bojno polje u kojem može doći do aktivnog sukoba. To je pak dovelo do sve otvorenijih rasprava o novim protusatelitskim sposobnostima, navodi The War Zone

"Zaštitne mjere na satelitima slične su zaštitnim mjerama na zrakoplovima, zar ne? I radimo na tome. Neću iznositi pojedinosti, jer želim da te zaštitne mjere djeluju, zar ne? Ne želim reći Pekingu i Moskvi što sam učinio", istaknuo je Gagnon. Američka vojska uvelike ovisi o svemirskim sposobnostima za strateško rano upozorenje, prikupljanje obavještajnih podataka, komunikacije i dijeljenje podataka, navigaciju i navođenje oružja te još mnogo toga.

Kako je Gagnon istaknuo, zaštita i obrana satelita ne mogu se jednostavno svesti na zaštitu i obranu: "Dakle, zaštita i obrana, iako nužna, nedovoljna je za osiguravanje svemirske kontrole. Kao dio naše združene snage trebamo i sposobnost napada.“ Naveo je dva glavna razloga koji pokreću tu potrebu za ofenzivnim sposobnostima - poboljšanje sposobnosti prijateljskih sredstava u svemiru da se brane i Kinu. 

"Kada je [Xi Jinping] 2013. došao na vlast, Kina je imala manje od 100 satelita ukupno u svemiru. Danas ih imaju oko 1900. Više od 500 tih satelita su sateliti za daljinsko promatranje, namjerno dizajnirani i umreženi za praćenje pokretnih snaga poput američkih nosača aviona, razarača i krstarica u Pacifiku, kao i zrakoplova koji se raspoređuju po Pacifiku. To je izgrađeno s namjerom. Namjera je usmjeriti njihovo dalekometno vatreno oružje.“ Posljednjih se godina proširio i komercijalni sektor satelitskog snimanja u Kini, dajući vlasti u Pekingu još veće mogućnosti orbitalnog nadzora. 

Osim elektroničkog ratovanja i presretača, postoji mnoštvo drugih sredstava, destruktivnih i nedestruktivnih, koja se mogu koristiti za napad u svemiru. Prema TWZ-u, druge bi taktike mogle uključivati ciljanje optike i drugih sustava laserskim i mikrovalnim usmjerenim energetskim oružjem, kao i raspršivanje aerosola za zamagljivanje optike te solarnih panela.

Gagnon je, također, istaknuo svemirske letjelice kao još jedno područje sve većeg natjecanja s Kinom. "Kinezi su na četvrtom letu svoje svemirske letjelice. Mi smo na osmom. Dakle, ono što pokušavam podsjetiti jest da, iako trčimo brzo, netko drugi trči jednako brzo na istoj stazi.“ Uz to, smatra da će biti ključno da američke snage budu svjesne situacije koja se događa izvan atmosfere. "Borbena komanda tri puta je učinkovitija u identificiranju objekata niske vidljivosti – zovemo to VISMAG. Proširit ćemo to diljem svijeta. Dakle, ako PLA napravi svoje napretke, poruka koju šaljemo jest da nema mjesta za skrivanje.“
Komentara 6

Pogledaj Sve
PA
pasodoble12
11:18 07.03.2026.

Čuj ovo, oni se bore protiv nasilnika i moraju "ponekad" udariti??!! Od svog osnivanja 1776 samo dvadeserak godina nisu "ponekad udarali". Cijelo vrijeme su udarali po svijeu...

Avatar SAM
SAM
15:48 07.03.2026.

Jedini nasilnici ste vi!

Avatar rubinet
rubinet
19:28 07.03.2026.

Combat Forces Command (CFC) na hrvatskom: Zapovjedništvo borbenih snaga.

MATILDIN EFEKT

Genijalne žene koje su stvarale povijest, a čija su otkrića i slavu prisvojili njihovi muževi ili kolege

Iako su njihove stvarne autorice žene, mnoga od najvećih znanstvenih, umjetničkih i književnih djela potpisana su muškim imenima. Od znanstvenih laboratorija, do umjetničkih ateljea, doprinos žena kroz povijest sustavno je umanjivan, ignoriran, a nerijetko i potpuno izbrisan, dok su slavu požnjeli muškarci s kojima su dijelile život i rad. Iako je njihova uloga u nekima od najvećih otkrića i umjetničkih djela bila ključna, imena tih tihih partnerica i nevidljivih, zaboravljenih suradnica, namjerno su izbrisana iz priče o uspjehu. Njihov rad postao je temelj slave njihovih muževa ili kolega, dok su one ostale zarobljene u sjeni kućanskih obaveza, društvenih normi i emocionalnih ucjena. Taj je fenomen je 1993. godine dobio i svoj službeni naziv - “Matildin efekt”.

