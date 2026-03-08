Ovo su sastavi Hajduka i Dinama za spektakularni derbi hrvatskog sporta na Poljudu

Hajduk i Dinamo danas od 15 sati igraju najveći derbi hrvatskog nogometa na Poljudu. Dinamo u utakmicu ulazi kao vodeća momčad lige sa sedam bodova više od drugoplasiranog Hajduka. Hajduk je uoči derbija u dosta lošem raspoloženju nakon ispadanja od Rijeke na Rujevici u četvrtfinalu SuperSport Hrvatskog kupa, a ukoliko ne slavi protiv Dinama, nalazit će se u teškoj situaciju. Ovo su sastavi za današnji spektakl u Splitu.

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raci, Hrgović - Guillamon, Pukštas - Brajković, Livaja, Rebić - Šego.

DINAMO: Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Perez - Mišić, Zajc, Stojković - Bakrar, Vidović, Beljo.

Glavni sudac HNL klasika bit će Mateo Erceg iz Benkovca. Pomagat će mu Ivan Janić (Ilok) i Kristijan Novosel (Valpovo). Četvrti sudac bit će Patrik Pavlešić (Duga Resa). U VAR sobi sjedit će Mario Zebec (Cestica) i Goran Pataki (Đakovo). Prijenos derbija bit će na dva kanala, MaxSport 1 i HDTV. HRT neće prenositi derbi iako je utakmica u 15 sati, u terminu kada obično prenosi utakmice.