Nećete vjerovati koliko je kiše jučer palo u Rijeci, nije ni čudo što je utakmica odgođena

Utakmica Konferencijske lige između Rijeke i Sparte Prag prekinuta je na poluvremenu zbog ekstremnih vremenskih uvjeta koji su travnjak na Rujevici učinili potpuno neigrivim. Iako je engleski sudac Robert Jones, očito naviknut na kišne uvjete, dao znak za početak susreta unatoč nepovoljnoj prognozi, silovit pljusak koji se sručio na Kvarner pretvorio je teren u bazen. Lopta se zaustavljala u lokvama vode, a svaki duel i dodavanje postali su nemogući. Nakon konzultacija s kapetanima obiju momčadi, sucu nije preostalo ništa drugo nego poslati igrače u svlačionice dok se uvjeti ne poprave, što se, nažalost, nije dogodilo.

Prije samog prekida, Riječani su proživjeli dvostruku frustraciju. U devetoj minuti, Toni Fruk zatresao je mrežu gostiju za veliko slavlje domaćih navijača, no pogodak je poništen nakon VAR provjere zbog vrlo dvojbenog zaleđa. Samo nekoliko trenutaka kasnije, prije nego što je nebo potpuno otvorilo svoje slavine, stoper Sparte Sivert Mannsverk u maniri judaša srušio je Dejana Petroviča koji je jurio sam prema vrataru, no sudac Jones nije pokazao crveni karton, što je dodatno razljutilo domaću klupu i navijače. Te dvije odluke, uz potop koji je uslijedio, obilježile su kratko i kaotično otvaranje europskog dvoboja. Nakon prvog prekda koji je trajao dva sata, igrači su se vratili na teren u 21 sat i odigrali od 13. minute do poluvremena. Sudac Jones nije ni izvodio igrače na drugih 45 minuta.

Nevjerojatnost situacije najbolje potvrđuju službeni podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. U 24 sata, zaključno s petkom u 8 sati ujutro, na području Rijeke pale su čak 156,2 litre kiše po četvornom metru. Ta količina oborina odgovara prosječnoj mjesečnoj količini za listopad, koji je inače jedan od najkišovitijih mjeseci u godini na tom području. Na širem riječkom području, koje se proteže sve do Platka, zabilježeno je čak 250 litara po četvornom metru. Ovakav ekstreman meteorološki događaj učinio je sve napore radnika na održavanju terena uzaludnima; unatoč korištenju valjaka i četki, voda se nije mogla dovoljno brzo povući s travnjaka.

Prema dostupnim informacijama, vodstvo Rijeke bilo je spremno nastaviti dvoboj u teškim uvjetima, dok češka momčad nije bila sklona igri. UEFA je na kraju presudila da se drugo poluvrijeme utakmice odigra u petak s početkom u 16 sati, za kada prognoza najavljuje znatno povoljnije, vedro vrijeme. Cijela situacija podsjetila je na kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske protiv Kosova na Maksimiru 2017. godine, koja je također prekinuta zbog potopa i nastavljena sljedeći dan. Tada je Domagoj Vida donio pobjedu, a navijači Rijeke nadaju se da će i njihova momčad sličnim ishodom zaključiti ovu nesvakidašnju europsku priču.