ANKETA Treba li se igrati nogomet po ovakvoj kiši? Ovo u Rijeci je biblijski potop

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
23.10.2025.
u 20:31

Utakmica 2. kola Konferencijske lige između Rijeke i Sparte Prag prekinuta je nakon samo 13 minuta igre zbog epskog potopa koji je Rujevicu pretvorio u jezero. Engleski sudac Robert Jones, nakon duge pauze, ipak je odlučio da se dvoboj nastavi unatoč uvjetima na rubu regularnosti

Nebo se doslovno otvorilo nad Rijekom, a travnjak Rujevice u samo nekoliko minuta pretvorio se u vaterpolsko igralište. Obilna kiša koja je padala tijekom cijelog dana kulminirala je uoči i tijekom početka utakmice Konferencijske lige, stvarajući uvjete koji su bili sve samo ne regularni za igru. Lopta je zastajala u ogromnim lokvama, a igrači su se borili s vodom do gležnjeva. Već u prvim minutama vidjelo se da se nogomet ne može igrati kada je pokušaj Veljka Birmančevića zaustavila lokva vode pred samom gol-crtom. Engleski sudac Robert Jones, čovjek iz Merseysidea naviknut na kišu, shvatio je da je riječki potop ipak previše te je u 13. minuti, nakon kratke konzultacije s kapetanima, poslao momčadi u svlačionicu.

Ipak, u tih desetak minuta kaosa bilo je dovoljno vremena i za nogometne drame. Rijeka je u 9. minuti uspjela zatresti mrežu gostiju iz Praga. Toni Fruk iznenadio je vratara Petera Vindahla Jensena, no slavlje domaćih navijača kratko je trajalo. Nakon provjere VAR-a, pogodak je poništen zbog centimetarskog zaleđa u začetku akcije. Odluka je dodatno podigla tenzije na tribinama, a samo nekoliko trenutaka kasnije uslijedio je i prekid, ostavljajući pitanje što bi bilo da je pogodak priznat.

Odluka suca Jonesa da prekine susret bila je jedina logična. Igrači su otišli u svlačionice oko 19 sati, dok su djelatnici kluba nadljudskim naporima pokušavali osposobiti travnjak, uklanjajući vodu s terena. Prvotna najava bila je da će sudac ponovno izaći na teren za sat vremena kako bi procijenio stanje, no kiša nije posustajala. Navijači su strpljivo čekali, sklanjajući se od nevremena, a neizvjesnost je potrajala puna dva sata.

Na kraju je donesena odluka koja je mnoge iznenadila – utakmica se nastavlja u 21 sat. Iako su se uvjeti neznatno popravili zahvaljujući dobroj drenaži i trudu radnika, teren je i dalje bio natopljen i težak za igru, što je otvorilo raspravu o regularnosti nastavka. Prema pravilima UEFA-e, sudac ima diskrecijsko pravo procijeniti mogu li se uvjeti popraviti istog dana ili se utakmica mora odgoditi za sutra. Jones je procijenio da se može igrati, preuzevši na sebe veliku odgovornost za ishod dvoboja.
