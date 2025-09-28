Naši Portali
SAVRŠENA OCJENA

Vratar s Dalićevog pretpoziva pružio izvedbu za 'desetku': Probat ću se ugurati na SP

UEFA Conference League - Play Off - First Leg - Lausanne-Sport v Besiktas
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Autori: Damir Mrvec, Edi Džindo
28.09.2025.
u 20:52

- Kad sam prvi put dobio pretpoziv, to je za mene bilo veliko iznenađenje i velika čast. Ali znam da dobro branim, znam da me prate iz HNS-a i ovo je nekako bio logičan slijed događaja. Na meni je da se probam ugurati među tri vratara koji će ići na Svjetsko prvenstvo - rekao je za Večernji list

Malo koji se hrvatski nogometaš, a kamoli vratar može pohvaliti da je dobio ocjenu deset na nogometnoj platformi SofaScore igrajući za neki strani klub u Europi. Dogodilo se to Hrvatu Karlu Letici, vrataru švicarskog prvoligaša Lausannea.

Njegov klub odigrao je 0:0  u gostima kod Siona. Imao je Letica osam obrana od čega čak sedam unutar 16 metara. Ipak, nakon sedmog kola Lausanne je na pretposljednjem 11. mjestu ljestvice švicarske lige sa samo pet bodova.

      scrolling="no">
     

Letica je u posljednje vrijeme već sada tri puta dobio pretpoziv za hrvatsku reprezentaciju u svojoj karijeri. Bio je u fokusu Dalića uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, ali tamo na kraju nije otišao. Letica nikad nije zaigrao za A reprezentaciju, ima samo jedan nastup za U-21 vrstu.

U završnici sezone 2017./18. Letica je imao dosta jaku medijsku potporu da kao čuvar mreže Hajduka bude treći vratar na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, uz Danijela Subašića i Lovru Kalinića. U javnosti se pojavilo pitanje: koga Dalić treba zvati, Leticu ili Dominika Livakovića? Čak se činilo da bi Letica mogao biti favorit, ali u završnici sezone Livaković je izvrsnim obranama u dresu Dinama pridonio osvajanju naslov prvaka, te se izbornik opredijelio za njega.


Nada umire posljednja pa se Karlo nada da bi se mogao naći među putnicima za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O reprezentaciji je i nedavno pričao u intervjuu za Večernji list:

- Kad sam prvi put dobio pretpoziv, to je za mene bilo veliko iznenađenje i velika čast. Ali znam da dobro branim, znam da me prate iz HNS-a i ovo je nekako bio logičan slijed događaja. Na meni je da se probam ugurati među tri vratara koji će ići na Svjetsko prvenstvo. Naravno, trojica koja su pozvana su u određenoj prednosti. Dominik Livaković je broj jedan, tu je Ivušić, koji se vratio u HNL i dobro brani u Hajduku, te Dominik Kotarski, koji za sada ima sjajnu sezonu u danskom Kopenhagenu - rekao je Letica.

Lausanne Zlatko Dalić golman Hrvatska reprezentacija Karlo Letica

