Sjećate se njega? Bivši dinamovac i sam se iznenadio kad smo ga podsjetili na detalj iz prošlosti

Susret Dinama i Maccabi Tel-Aviva koji se igra u četvrtak navečer u Bačkoj Topoli, u drugom kolu Europske lige nije prvi sraz ova dva kluba. Doduše, te 2001. godine u prvom kolu Kupa Uefe igrale su se dvije utakmice, u Zagrebu, pa u Tel Avivu. Plavi su na 'knap' ispali od izraelskog kluba, u Zagrebu je bilo 2:2, u Tel-Avivu 1:1. Ne znamo koliko se sjećate tih utakmica, ali junak Dinama u njima je bio Jasmin Agić, postigao je po pogodak u Maksimiru pa i na stadionu u Izraelu. Iznenadio se Agić kad smo ga na to podsjetili.

- O pa da, stvarno se nisam ni sjetio. Znam da sam postigao pogodak i ovdje i tamo, mi smo trebali proći. Ljudi su nam u Zagrebu dvaput prešli centar i postigli dva pogotka, završilo je 2:2. A tamo smo poveli, Drpić je nažalost skrivio jedanaesterac i s tih 1:1 jer su oni zabili gol više u gostima, ispali smo – prisjetio se Jasnim Agić.

Dinamo će sad u Bačku Topolu, biste li vi radije gostovali u Srbiji ili Izraelu?

- Ha, sad bi radije u Bačku Topolu. Inače je bolje igrati u gradu i državi iz koje je suparnik, pa vjerujem da je i Dinamu bolje igrati u pravom nogometnom ugođaju. A ovako, toga neće biti, Dinamu će nedostajati njegovi navijači.

Sjećate li se puta i boravka u Tel Avivu, nije ni tada bilo baš potpuno mirno, bile su velike kontrole, dan prije negoli smo sletjeli su središtu Tel-Aviva eksplodirala je bomba, po gradu je bilo puno polije s dugim cijevima, puno kontrolnih punktova...

- Što se same utakmice tiče, bilo je dobro, imali su fanatičnu publiku, bila je riječ o malom, ali krcatom stadionu, navijači su im vrlo energični i to je Maccabiju bio nekakav poguranac da nam uspije zabiti taj gol za izjednačenje. Bili smo bolji, ali što vrijedi kad nismo prošli. Imali su nekoliko dobrih igrača, kao Ben Haim, ali većina je bila tako-tako. No, vratit ću se na prvu utakmica, kažem, dvaput su zaprijetili i dvaput poentirali, a kad sam zabio sjećam se da mi je tada supruga bila trudna i stavio sam loptu pod dres da to pokažem – smije se Agić, te se vratio na boravak Dinama te 2001. godine u Tel Avivu.

- Bilo je i tada dosta specifično, s dolaskom je bilo sve u redu, ali su nam zakomplicirali odlazak poslije utakmice. Bilo je toliko pitanja oko prtljage, te tko ti je slagao torbe, tko je bio s tobom dok si se pakirao. Kad smo se 'čekirali' bilo je još dosta vremena do polijetanja, išli smo nešto popiti i onda su nas brzo maknuli s terase jer je bila dojava o mogućem bombašu. No, danas je tamo vjerojatno puno teže.

A kako gledate na aktualni sraz Maccabija i Dinama?

- Puno se toga promijenilo, a meni Dinamo danas izgleda jako dobro, pokazao jet to u utakmicama HNL-a, a pogotovu u susretu s Fenerbahçeom. No, ne treba podcijeniti ni Maccabi. Očito je riječ o dobroj momčadi, odigrali su 0:0 s PAOK-om u Solunu, to je za svako uvažavanje jer znamo kakva je paklena atmosfera u Solunu i da je grčki klub dobar. Ipak, držim da bi to Dinamo trebao dobiti, igra se na neutralnom terenu, uz to Dinamo pokazuje kvalitetu, ali i širinu i kvalitetu igračkog kadra, 15 ili 16 igrača može igrati u svakom trenutku. Super je što su svi ušli u natjecateljsku formu, a s tako kvalitetnom klupom i bez obzira kojih jedanaest počne utakmicu, jako sam optimističan.

Podsjetimo, u zagrebačkoj utakmici pod vodstvom trenera Ilije Lončarevića igrali su: Butina, Sedloski, Smoje, Cesar, Polovanec, Leko, Mikić, Pilipović, Agić, Zahora i V. Petrović, a uz Agića strijelac je bio Goce Sedloski. U uzvratu je sastav Dinama bio sličan tom zagrebačkom, samo je u momčad umjesto Zahore ušao Ivan Landeka.