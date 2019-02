NBA All-Star vikend: Hrvati ne igraju, Dončić predvodi svijet

U Charlotte Coliseumu, dvorani u kojoj igraju Hornetsi vlasnika Michaela Jordana, u petak će započeti trodnevna NBA svetkovina zvana All-Star Weekend. Na redu je već 68. izdanje ovog košarkaškog festivala koji se i ove godine sastoji od utakmice novaka (petak), natjecanja u tricama, zakucavanju, košarkaškim vještinama, dvoboja slavnih (subota) i All-Star utakmice (nedjelja).

A ona se više ne igra po načelu Istok - Zapad nego već drugu godinu momčadi nose ime onih igrača koji su sakupili najviše glasova NBA poklonika. Ove godine to su LeBron James i Giannis Antetokounmpo, koji su sami birali svoje momčadi od ponuđenih im igrača. Momčad LeBron vodit će trener Michael Malone (Denver Nuggets) a momčadi Giannis upravljat će Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks). Oba trenera potvrdila su se ove sezone, što se vidi po rezultatima. Dok su Bucksi prvi u Istočnoj konferenciji, Nuggetsi su drugi na Zapadu i bore se svim silama kako bi dostigli pa prestigli nedodirljive aktualne prvake Golden State Warriorse.

Mnoge je prilično začudilo to što među 26 igrača za All-Star utakmicu nema spektakularnog 20-godišnjeg Slovenca Luke Dončića (mogao bi zaigrati umjesto Anthonyja Davisa) , kojem za utjehu ostaje to što će igrati utakmicu novaka i to kao član momčadi World koju još čine Australac Simmons, Finac Markkanen, Turčin Osman, Srbin Bogdanović, Kamerunac Ayton, Nigerijac Okogie, Kanađanin Gilgeous, Britanac Anunoby i Letonac Kurucs.

A osim što će nastupiti u tom prestižnom “neameričkom društvu”, slovenski košarkaški as natjecat će se i u vještinama, što će obradovati navijače jer će moći na licu mjesta vidjeti što ta buduća megazvijezda može učiniti s loptom. Kao što primjećujete, na popisu Teama World nema nijednog mladog hrvatskog igrača, no Clippers Zubac i Suns Bender ionako igraju svoju treću NBA sezonu, a u ovoj su priči igrači samo iz prve i druge godine pa je kandidiran jedino centar Cavsa Žižić, no on nije imao dovoljnu minutažu da bi se izbornicima stigao svidjeti.

U Charlotteu neće biti ni jednog od boljih NBA tricaša Bojana Bogdanovića, no zato je pozivnicu dobio njemački veteran Dirk Nowitzki kojem je ovo, u smislu NBA karijere, labuđi pjev. Uostalom, Nowitzki je, baš kao i veteran Dwayne Wade, dobio pozivnicu i za glavnu All-Star utakmicu jer su im to obojici posljednje sezone.

