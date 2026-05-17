VIDEO Napadač vatrenih zabija kao na traci: Popeo se na treće mjesto ljestvice strijelaca

Hrvatski napadači ne prestaju zadavati slatke muke izborniku Zlatku Daliću. O nevjerojatnoj fomri Diona Drene Belje u Dinamu već se puno pisalo, Igor Matanović sve je bolji u dresu Freiburga, a Petar Musa iz utakmice u utakmicu pokazuje kako je jedan od najboljih napadača MLS lige. Isto je bilo i u susretu njegovog FC Dallasa protiv San Jose Eartquakea u kojem je zabio novi pogodak.

Momčad iz Teksasa slavila je u gostima s 2:3, a Musa je strijelac bio u 49. minuti za rezultat 1:2. Gosti iz Dallasa poveli su već u prvoj minuti preko Patricksona Delgada, a izjednačenje San Joseu donio je Beau Leroux u 18. minuti. Potom je Musa vratio svoju momčad u prednost. Ubačaj je stigao s desne strane, a činilo se da če prvi do lopte doći branič San Josea. Musa je ispružio nogu i 'ukrao' mu loptu pred nosom i onda lagano zabio u suprotni kut.

Reid Roberts zabio je za novo izjednačenje u 81. minuti, ali pobjedu gostima donio je Sam Sarver u trećoj minuti sudačke nadoknade. Dallasu je ovo bila šesta pobjeda u 14. nastupu, a imaju još četiri remija i četiri poraza.

Musi je pak ovo bio 12. prvenstveni pogodak u 13. nastupu, a tom učinku je dodao i dvije asistencije. Drugi je strijelac lige, a samo Hugo Cuypers iz Chicago Firea ima jedan pogodak više od njega. Također, ovo mu je bio 46. pogodak za Dallas u regularnoj sezoni čime se izjednačio s Kennyjem Cooperom na trećem mjestu klupske ljestvice strijelaca. Ispred njih su samo Jesus Ferreira s 53 i Jason Kreis s 91. Treba dodati i kako je Musa do toč učinka došao u samo 73 nastupa.