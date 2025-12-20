Naši Portali
KOMENTAR

Dinamo je zaslužio biti jesenski prvak! Kovačević će sad valjda imati miran Božić...

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/5
Autor
Robert Junaci
20.12.2025.
u 19:47

Nije to bila lagana polusezona za plave, imali su puno neočekivanih poraza, ali na polovici ove sezone osvojili su puno više bodva nego u isto vrijeme prošle sezone

Prije negoli je Dinamo odigrao današnju utakmicu s Lokomotivom i pobijedio, osvojio je devet bodova više nego u prošloj sezoni HNL-a. U Europi je osvojio jedan manje negoli prošle sezone, ali kad se sve zbroji plavi mogu biti zadovoljni bodovnim ostvarenjima. Nije to bila lagana polusezona za plave, bilo je puno grešaka u koracima, plavi su pogubili puno bodova u porazima od Lokoomtive, Vukovara, Gorice i Istre i zaslužili su kritike. 

No, s druge strane dobili su većinu derbija, zapravo sve uz jedan remi s Hajdukom. I ta nova momčad Dinama očekivano je oscilirala, uostalom i na njenom početku Zvonimir Boban je ustvrdio da će biti utakmica u kojima će plavi patiti zbog svih tih velikih promjena u momčadi. 

Istina je da igra često nije bila na razini koja se zahtijeva od Dinama, možda to baš posljednica tog novog kadra plavih. Jedino što je neobično je da su bolji bili na početku sezone nego u sredini kad su trebali biti uigraniji. No, onda je ipak sve bolje izgledalo na samom kraju kada su se plavi vratili na sami vrh tablice i na kraju zasluženo otišli na nekoliko dana zimskog odmora prije početka novih priprema kao jesenski prvaci.

Kraj polusezone u Europi nije bio dobar, tu su plavi igrali s ozbiljnijim suparnicima, a Lilleu, Celti i Betisu očito nisu dorasli, bar ne još dok se sve to dodatno ne uigra. No, ovom pobjedom nad Lokomotivom u posljednjem kolu polusezone kupili su si mir, trener Mario Kovačević ipak će imati lijep i valjda miran Božić.
Ključne riječi
HNL Lokomotiva Dinamo

Avatar mladen111
mladen111
20:09 20.12.2025.

Konačno jedan uravnoteženi, objektivan članak o Dinamu. Ajmo Dinamo! Na proljeće, kad konačno prođu zajedničke pripreme s manjim brojem europskih utakmica(ako ih bude) ne bi trebalo biti problema s osvajanjem titule.

Avatar Samodesno
Samodesno
19:57 20.12.2025.

Ni jednog članka o velikim protestima poljoprivrednika u Bruxellesu, šokiran sam

