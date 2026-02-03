Naši Portali
NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA

Dinamo službeno raskinuo posudbu mladog stopera, ali on ostaje u Vukovaru: Evo o čemu se radi

Zagreb: Lokomotiva pobijedila Vukovar 2:1 u utakmici 19. kola SuperSport HNL-a
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
03.02.2026.
u 16:31

Živkovićeva situacija će se ponovno razmotriti na ljeto kada je moguć otkup njegovog ugovora ili povratak u Dinamo.

U ponedjeljak je mnoge iznenadila vijest kako je Dinamo raskinuo posudbu 21-godišnjeg stopera Morena Živkovića u Vukovaru 1991. Ta je informacija mnoge iznenadila ponajviše zato što je Živković u Vukovar preselio tek ovog siječnja na posudbu do kraja sezone. Još više čudi činjenica da će Živković ostatak sezone provesti u Vukovaru iako službeno više nije na posudbi.

Iza svega stoje stroga pravila FIFA-e koja ne dozvoljavaju da isti klub na posudbi ima više od šest igrača. U to se ne ubrajaju igrači mlađi od 21 godine pa tako Vito Čaić i Lovre Kulušić (drugi igrači Dinama na posudbi u Vukovaru) ne stvaraju problem kod registracije. Živković ima točno 21 godinu pa je njegova posudba službeno morala biti prekinuta.

Thompson je najavio da će otpjevati sve pjesme koje su rukometaši htjeli

Za njega se stvari zapravo ne mijenjaju, on će do kraja sezone ostati u Vukovaru samo ne kao posuđeni igrač Dinama. Njegova situacija će se ponovno razmotriti na ljeto kada je moguć otkup njegovog ugovora ili povratak u Dinamo.

Drugi igrači Dinama na posudbama su: Lukas Kačavenda (LASK), Sammy Mmaee (Qarabaq), Nikola Čavlina (Como), Sandro Kulenović (Torino) i Robert Mudražija (AEK Larnaca) te Gonzalo Villar u Elcheu.
Moreno Živković Vukovar 1991. Dinamo

