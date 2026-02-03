Dinamo službeno raskinuo posudbu mladog stopera, ali on ostaje u Vukovaru: Evo o čemu se radi

U ponedjeljak je mnoge iznenadila vijest kako je Dinamo raskinuo posudbu 21-godišnjeg stopera Morena Živkovića u Vukovaru 1991. Ta je informacija mnoge iznenadila ponajviše zato što je Živković u Vukovar preselio tek ovog siječnja na posudbu do kraja sezone. Još više čudi činjenica da će Živković ostatak sezone provesti u Vukovaru iako službeno više nije na posudbi.

Iza svega stoje stroga pravila FIFA-e koja ne dozvoljavaju da isti klub na posudbi ima više od šest igrača. U to se ne ubrajaju igrači mlađi od 21 godine pa tako Vito Čaić i Lovre Kulušić (drugi igrači Dinama na posudbi u Vukovaru) ne stvaraju problem kod registracije. Živković ima točno 21 godinu pa je njegova posudba službeno morala biti prekinuta.

Za njega se stvari zapravo ne mijenjaju, on će do kraja sezone ostati u Vukovaru samo ne kao posuđeni igrač Dinama. Njegova situacija će se ponovno razmotriti na ljeto kada je moguć otkup njegovog ugovora ili povratak u Dinamo.

Drugi igrači Dinama na posudbama su: Lukas Kačavenda (LASK), Sammy Mmaee (Qarabaq), Nikola Čavlina (Como), Sandro Kulenović (Torino) i Robert Mudražija (AEK Larnaca) te Gonzalo Villar u Elcheu.