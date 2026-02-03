Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRANSFER

Hajduk i službeno objavio povratak vratara: Evo kako su ga predstavili

Vinkovci: Finale hrvatskog nogometnog kupa: GNK Dinamo - HNK Hajduk
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
03.02.2026.
u 16:45

Na Poljud stiže kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor s Pogonom

Hajduk je i službeno objavio kako je Dante Stipica novi/stari igrač kluba s Poljuda. 34-godišnji čuvar mreže vraća se na Poljud nakon sedam i pol godina igre u inozemstvu. U ljeto 2018. napustio je Hajduk i preselio u bugarski CSKA iz Sofije. U Bugarskoj se zadržao samo godinu dana prije nego li je preselio u Pogon Szczecin gdje postao prava klupska legenda.

Kao član tog kluba, dvaput je odnio nagradu za najboljeg vratara poljske Ekstraklase, a jednom je proglašen klupskim igračem godine. Ukupnio je za taj klub odigrao 142 utakmice i 53 puta sačuvao mrežu netaknutom. Na Poljud stiže kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor s Pogonom.

Evo kkva je atmosfera na Trgu uoči dolaska rukometaša

Jutros je prošao liječničke preglede i potpisao ugovor do ljeta 2027. te uzeo dres s brojem 44. U Hajduku će službeno imati status trećeg vratara iza Tonija Silića i Ivice Ivušića pa je teško za očekivati da će upisati i 72. nastup za splitski klub. 
Ključne riječi
Transfer Hajduk Dante Stipica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Livaković
NAVIJAČI SU DOČEKALI

Dominik Livaković će danas opet zaigrati za Dinamo. Evo gdje možete pogledati utakmicu

– On je s nama odradio nekoliko treninga i jedva čekam da zaigra. Znamo o kakvom je igraču riječ, donosi nam veliku kvalitetu ne samo na terenu nego i u svlačionici. Osvajao je ovdje trofeje, bio je treći na svijetu, svi od njega mogu mnogo naučiti i veselim se što danas kreće – rekao je Kovačević koji ne može računati na Filipovića i Bennacera, a tek će vidjeti hoće li igrati McKenna i još pokoji igrač.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!