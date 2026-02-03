Hajduk i službeno objavio povratak vratara: Evo kako su ga predstavili

Hajduk je i službeno objavio kako je Dante Stipica novi/stari igrač kluba s Poljuda. 34-godišnji čuvar mreže vraća se na Poljud nakon sedam i pol godina igre u inozemstvu. U ljeto 2018. napustio je Hajduk i preselio u bugarski CSKA iz Sofije. U Bugarskoj se zadržao samo godinu dana prije nego li je preselio u Pogon Szczecin gdje postao prava klupska legenda.

Kao član tog kluba, dvaput je odnio nagradu za najboljeg vratara poljske Ekstraklase, a jednom je proglašen klupskim igračem godine. Ukupnio je za taj klub odigrao 142 utakmice i 53 puta sačuvao mrežu netaknutom. Na Poljud stiže kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor s Pogonom.

Jutros je prošao liječničke preglede i potpisao ugovor do ljeta 2027. te uzeo dres s brojem 44. U Hajduku će službeno imati status trećeg vratara iza Tonija Silića i Ivice Ivušića pa je teško za očekivati da će upisati i 72. nastup za splitski klub.