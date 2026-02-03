Naši Portali
PREMALO

Dinamo poslao ponudu za talentiranog napadača, Osijek ju glatko odbio

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
03.02.2026.
u 18:07

Možda Petrović ne želi prodati najtalentiranijeg igrača u klub koji se također natječe u HNL-u u trenucima dok se Osijek bori za ostanak, ali čini se da ni to nije problem

Zimski prijelazni rok na Maksimiru do danas nije bio previše uzbudljiv kad su u pitanju dolasci. Samo se Paul Tabinas pridružio Dinamu iz Vukovara, a onda su plavi krenuli u ofenzivu i "napadju"neke od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša. Prvo su poslali ponudu za ponajboljeg igrača lige Adriana Jagušića, a sada su krenuli i po Osijekovog Antona Matkovića.

24sata pišu kako su plavi poslali milijun i pol eura tešku ponudu za 19-godišnjeg napadača, ali sportski direktor Osijeka Alen Petrović ju je glatko odbio. Bijelo-plavi za Matkovića traže čak šest milijuna eura što bi ga učinilo najskupljim igračem u povijesti Dinama, a nije za očekivati da će zagrebački klub takav novac trošiti u zimskom prijelaznom roku.

Hrvatska u problemima: Rukometaše poharala viroza, Kuzmanović povraćao cijelu noć

Možda Petrović ne želi prodati najtalentiranijeg igrača u klub koji se također natječe u HNL-u u trenucima dok se Osijek bori za ostanak, ali čini se da ni to nije problem. Dinamo ga je navodno spreman kupiti sada pa ga ostaviti na posudbi do kraja sezone kako bi pomogao klubu u borbi za ostanak, ali Petrović je i to odbio. Treba biti fer i reći, ponuda od milijun i pol eura čini se premalom kada se uzme u obzir da ga Transfermarkt procjenjuje na tri milijuna.

Ipak, iako se radi o igraču punom potencijala, čini se da njegova tržišna cijena i nije toliko visoka. Istu ponudu Osječanima je poslao i engleski Southampton. Matković iza sebe ima tešku ozljedu pa postoje brige oko njegovog zdravlja, a i statistika mu nije presavršena. U 54 nastupa u seniorskom nogometu zabio je samo deset pogodaka.

Petrović igra i opasnu igru budući da će Matković ovog ljeta ući u zadnju godinu ugovora i cijena će mu biti u padu ukoliko ga ne produži tako da nije realno očekivati da će Osijek dobiti iznos koji traži.

Komentara 1

Dex
Dex
18:11 03.02.2026.

Osijek uskoro u drugoj ligi .... ne treba ih više Dinamo spašavati kao nekada

