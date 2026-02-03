Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Inonogomet

FOTO Dani Olmo sastao se sa svojim najdražim trenerom iz Hrvatske, fotografija govori sve!
Autor
Željko Janković
03.02.2026.
u 23:33

Nogometaši Barcelone uspješno su apsolvirali zadaću u četvrtfinalu španjolskog Kupa kralja u kojem su pobijedili Albacete 2:1. Počasni gost na utakmici bio je Nenad Bjelica, bivši trener Dinama

Nogometaši Milana u 23. su kolu talijanskog prvenstva s 3:0 u gostima svladali Bolognu. Bila je to lagana zadaća za momčad Milana koja je načela protivničku mrežu u 20. minuti. Ruben Loftus-Cheek pogodio je za vodstvo nakon niza loših reakcija domaće obrane. Christopher Nkunku povisio je na 2:0 preciznim udarcem s bijele točke u 39. minuti. Dominaciju gostujuće momčadi potvrdio je Adrien Rabiot u 48. minuti za 3:0. Luka Modrić igrao je do 71. je minute, kada je zamijenjen, uspješno je ravnao igrom veznog reda Milana.

Nikola Moro za Bolognu je ušao u 64. minuti. Bila je to 22. Milanova utakmica bez poraza u domaćem prvenstvu.

Doček na Trgu

Nogometaši Barcelone uspješno su apsolvirali zadaću u četvrtfinalu španjolskog Kupa kralja u kojem su pobijedili Albacete 2:1. Prvi pogodak za Katalonce postigao je Lamine Yamal u 39. minuti. Utakmicu u mirne vode za Barcelonu uveo je Ronald Araújo koji je povisio na 2:0 u 56. minuti. Konačan omjer postavio je Moreno u 87. minuti. Na utakmici je, kao počasni gost, bio i Nenad Bjelica. Naš je trener svojedobno igrao u Albaceteu, a domaći ga navijači pamte i po nekim sjajnim izvedbama. Znao je Bjelica zabijati i Barceloni u svojim igračkim danima. Prije utakmice družio se i s Danijem Olmom, bivšim igračem Dinama, danas prvotimcem Barcelone, koji je protiv Albacetea igrao cijeli susret.

Nogometaši Arsenala izborili su finale engleskog Liga kupa. Topnici su u uzvratnoj utakmici polufinala s 1:0 (Havertz 90+7) pobijedili Chelsea i u finale prošli zahvaljujući ukupnoj 4:2 pobjedi. Prvi je to Arsenalov plasman u neki finale nakon 2020. godine kada su osvojili FA kup, u prvoj sezoni Mikela Artete na klupi topnika. Spomenimo, Arteta je svojedobno, kao pomoćni trener Pepu Guardioli u Manchester Cityju, triput osvajao Liga kup. Arsenal će u finalu igrati s pobjednikom utakmice Manchester City - Newcastle koji igraju danas. City iz prve utakmice ima prednost 2:0. 
Ključne riječi
Barcelona Nenad Bjelica Dani Olmo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!