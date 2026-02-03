FOTO Dani Olmo sastao se sa svojim najdražim trenerom iz Hrvatske, fotografija govori sve!

Nogometaši Milana u 23. su kolu talijanskog prvenstva s 3:0 u gostima svladali Bolognu. Bila je to lagana zadaća za momčad Milana koja je načela protivničku mrežu u 20. minuti. Ruben Loftus-Cheek pogodio je za vodstvo nakon niza loših reakcija domaće obrane. Christopher Nkunku povisio je na 2:0 preciznim udarcem s bijele točke u 39. minuti. Dominaciju gostujuće momčadi potvrdio je Adrien Rabiot u 48. minuti za 3:0. Luka Modrić igrao je do 71. je minute, kada je zamijenjen, uspješno je ravnao igrom veznog reda Milana.

Nikola Moro za Bolognu je ušao u 64. minuti. Bila je to 22. Milanova utakmica bez poraza u domaćem prvenstvu.

Nogometaši Barcelone uspješno su apsolvirali zadaću u četvrtfinalu španjolskog Kupa kralja u kojem su pobijedili Albacete 2:1. Prvi pogodak za Katalonce postigao je Lamine Yamal u 39. minuti. Utakmicu u mirne vode za Barcelonu uveo je Ronald Araújo koji je povisio na 2:0 u 56. minuti. Konačan omjer postavio je Moreno u 87. minuti. Na utakmici je, kao počasni gost, bio i Nenad Bjelica. Naš je trener svojedobno igrao u Albaceteu, a domaći ga navijači pamte i po nekim sjajnim izvedbama. Znao je Bjelica zabijati i Barceloni u svojim igračkim danima. Prije utakmice družio se i s Danijem Olmom, bivšim igračem Dinama, danas prvotimcem Barcelone, koji je protiv Albacetea igrao cijeli susret.

Nogometaši Arsenala izborili su finale engleskog Liga kupa. Topnici su u uzvratnoj utakmici polufinala s 1:0 (Havertz 90+7) pobijedili Chelsea i u finale prošli zahvaljujući ukupnoj 4:2 pobjedi. Prvi je to Arsenalov plasman u neki finale nakon 2020. godine kada su osvojili FA kup, u prvoj sezoni Mikela Artete na klupi topnika. Spomenimo, Arteta je svojedobno, kao pomoćni trener Pepu Guardioli u Manchester Cityju, triput osvajao Liga kup. Arsenal će u finalu igrati s pobjednikom utakmice Manchester City - Newcastle koji igraju danas. City iz prve utakmice ima prednost 2:0.