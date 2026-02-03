Liverpool pronašao Konateovu zamjenu: Koštat će ih preko 60 milijuna eura

NOGOMETAŠ I RATNIK

Priča bivšeg dinamovca ostavit će vas bez daha: U Maksimiru rušio Zvezdu, a onda se sve okrenulo...

Stanislav Komočar u Dinamo je došao iz Olimpije 1985. godine, te ukupno skupio 26 nastupa i postigao jedan ali vrijedan pogodak: protiv Crvene zvezde u polufinalu Kupa 1986. godine, kada je bilo 4:0 za plave. Kasnije je izabrao poziv profesionalnog vojnika