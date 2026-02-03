Naši Portali
NASTAVLJAJU TROŠITI

Liverpool pronašao Konateovu zamjenu: Koštat će ih preko 60 milijuna eura

Ligue 1 - Stade Rennes v AS Monaco
STEPHANE MAHE/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.02.2026.
u 22:21

Dvadesetogodišnjak će se pridružiti Liverpoolu iz francuskog Rennesa prije sezone 2026./27.

Premijerligaški klub Liverpool potvrdio je da će potpisati mladog francuskog braniča Jeremyja Jacqueta.

Dvadesetogodišnjak će se pridružiti Liverpoolu iz francuskog Rennesa prije sezone 2026./27. za odštetu od oko 63,5 milijuna eura.

Thompson stigao na doček - zapjevao 'Ako ne znaš šta je bilo'

Jacquet bi bio dobrodošlo pojačanje Liverpoolove obrane, posebno s obzirom na trenutno neizvjesnu budućnost Ibrahime Konatea, čiji ugovor istječe na ljeto.
