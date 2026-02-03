Garcia prvoj momčadi pridružio dvojicu kadeta: Evo tko su oni

Nogometaši Hajduka vrlo su loše krenuli u nastavak sezone. U prva dva kola proljetnog dijela prvenstva, upisali su dva poraza (2:1 protiv Istre i 1:0 od Gorice), a mnogi su krivca pronašli u treneru Gonzalu Garciji koji daje prilike mnoštvu mladih igrača u trenucima dok se klub borio za prvo mjesto s Dinamom.

Izgleda da urugvajski stručnjak ne planira odustati od svoje filozofije. Klub je danas na društvenim mrežama objavio kako su sa seniorskom momčadi po prvi puta nastupali kadeti Adam Huram (16 godina) i Toni Ruso (17 godina). Njih dvojica ove su sezone naizmjence nastupali za juniorsku i kadetsku momčad, a sada će se izmjenjivati između juniorske momčadi i seniora.

Huram je 16-godišnji Ukrajinac koji se Hajdukovoj Akademiji pridružio u veljači 2024. kada je stigao iz Šahtar Donjecka. Može igrati na pozicijama ofenzivnog veznog, centralnog krila i lijevog krila. Ove sezone postigao je četiri pogotka, a skupio je 12 nastupa za kadetsku momčad i tri za juniorsku.

Ruso je napadač koji je u Hajduk stigao 2023. iz dubrovačkog GOŠK-a 1919. Reprezentativac je Hrvatske do 17 godina te je za taj uzrast vatrenih dosad odigrao dvije utakmice. Za kadete Hajduka ove je sezone odigrao 17 utakmica i zabio 18 golova.