Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVOPRIDOŠLICE

Garcia prvoj momčadi pridružio dvojicu kadeta: Evo tko su oni

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
03.02.2026.
u 20:11

Njih dvojica ove su sezone naizmjence nastupali za juniorsku i kadetsku momčad, a sada će se izmjenjivati između juniorske momčadi i seniora.

Nogometaši Hajduka vrlo su loše krenuli u nastavak sezone. U prva dva kola proljetnog dijela prvenstva, upisali su dva poraza (2:1 protiv Istre i 1:0 od Gorice), a mnogi su krivca pronašli u treneru Gonzalu Garciji koji daje prilike mnoštvu mladih igrača u trenucima dok se klub borio za prvo mjesto s Dinamom.

Izgleda da urugvajski stručnjak ne planira odustati od svoje filozofije. Klub je danas na društvenim mrežama objavio kako su sa seniorskom momčadi po prvi puta nastupali kadeti Adam Huram (16 godina) i Toni Ruso (17 godina). Njih dvojica ove su sezone naizmjence nastupali za juniorsku i kadetsku momčad, a sada će se izmjenjivati između juniorske momčadi i seniora.


Huram je 16-godišnji Ukrajinac koji se Hajdukovoj Akademiji pridružio u veljači 2024. kada je stigao iz Šahtar Donjecka. Može igrati na pozicijama ofenzivnog veznog, centralnog krila i lijevog krila. Ove sezone postigao je četiri pogotka, a skupio je 12 nastupa za kadetsku momčad i tri za juniorsku.

Ruso je napadač koji je u Hajduk stigao 2023. iz dubrovačkog GOŠK-a 1919. Reprezentativac je Hrvatske do 17 godina te je za taj uzrast vatrenih dosad odigrao dvije utakmice. Za kadete Hajduka ove je sezone odigrao 17 utakmica i zabio 18 golova.
Ključne riječi
Gonzalo Garcia prva momčad kadeti Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!