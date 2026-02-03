Bayer lakoćom stigao do polufinala Kupa

Nogometaši Bayera plasirali su se u polufinale Njemačkog kupa svladavši u Leverkusenu St Pauli s 3-0.

Bayer Leverkusen su do pobjede odveli Francuz Martin Terrier (31), Čeh Patrik Schick (63) i Jonas Hofmann (​90+2).

Thompson je najavio da će otpjevati sve pjesme koje su rukometaši htjeli Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U srijedu igraju Holstein ​Kiel i Stuttgart. Hertha Berlin i Freiburg igraju 10. veljače,a Bayern München i RB Leipzig 11. veljače.