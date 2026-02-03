Naši Portali
NJEMAČKA

Bayer lakoćom stigao do polufinala Kupa

DFB Cup - Quarter Final - Bayer Leverkusen v St. Pauli
Thilo Schmuelgen/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.02.2026.
u 22:56

U srijedu igraju Holstein ​Kiel i Stuttgart.  Hertha Berlin i Freiburg igraju 10. veljače,a Bayern München i RB Leipzig  11. veljače

Nogometaši Bayera plasirali su se u polufinale Njemačkog kupa svladavši u Leverkusenu St Pauli s 3-0. 

Bayer Leverkusen su do pobjede odveli Francuz Martin Terrier (31), Čeh Patrik Schick (63) i Jonas Hofmann (​90+2). 

Thompson je najavio da će otpjevati sve pjesme koje su rukometaši htjeli

U srijedu igraju Holstein ​Kiel i Stuttgart.  Hertha Berlin i Freiburg igraju 10. veljače,a Bayern München i RB Leipzig  11. veljače.
Ključne riječi
St. Pauli Bayer Leverkusen DFB Pokal

