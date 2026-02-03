Englezi zatvaraju vrata Europi: Žele samo domaće igrače, a već su potrošili 1,4 milijarde eura!

Postoji ogromna razlika između toga da budete dobar nogometaš i da budete dobar nogometaš u Premier ligi. Za stručnjake za regrutiranje u klubovima najmoćnije lige, možda najvažnije pitanje stoga nije što je igrač koji je namijenjen transferu radio prije u svojoj karijeri, već kako bi mogao prenijeti tu formu u englesku igru. Istina je da čak ni najpametniji odjeli za skauting nikada ne mogu biti sigurni da će se igrač iz inozemstva prilagoditi fizičkom intenzitetu i neumoljivosti Premier lige. Svako potpisivanje novog ugovora je kockanje, a to se posebno odnosi na dovođenje igrača iz stranih liga.Stoga ne bi trebalo biti iznenađenje da klubovi Premier lige sve više smanjuju te rizike ciljajući igrače koji već igraju na Otoku. Ove sezone, uključujući zimski prijelazni rok koji je zatvoren u ponedjeljak, klubovi Premier lige potrošili su više od 1,4 milijarde eura na međusobnu kupnju igrača – što je povećanje od više od 460 milijuna eura u odnosu na prošlu godinu.

Za najveće klubove u Premier ligi došlo je do značajne promjene politike. Manchester United je, na primjer, ove sezone potrošio više novca na igrače Premier lige (Bryan Mbeumo i Matheus Cunha, ukupno 150 milijuna eura) nego u prethodnih pet sezona zajedno. I Manchester City je ove sezone većinu svojih kupovina obavio na Otoku, a ukupni trošak iznosio je oko 160 milijuna eura (Antoine Semenyo, Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri i James Trafford). To je najviše što su potrošili na igrače Premier lige u jednoj sezoni tijekom Guardiolinog desetljeća u klubu.

Za Arsenal, to je bila promišljena strategija regrutiranja pod Mikelom Artetom već nekoliko godina, a nastavila se i ove sezone kupnjom Eberechija Ezea, Nonija Maduekea, Christiana Norgaarda i Kepe Arrizabalaga (ukupno oko 156 milijuna eura) od drugih klubova Premier lige. Dva najveća ljetna transfera Chelseaja, João Pedro i Alejandro Garnacho, došla su iz Brightona, odnosno Uniteda. A Liverpool je, naravno, oborio britanski transferni rekord potrošivši 145 milijuna eura za kupnju Alexandera Isaka, dokazanog u Premier ligi, iz Newcastle Uniteda.

Sve to čini ogromnu promjenu u odnosu na prije nekoliko godina, kada su klubove "Velike šestorke" daleko više privlačili strani talenti nego igrači Premier lige. U sezoni 2019.-20., ukupna potrošnja Cityja, Liverpoola, Chelseaja, Arsenala i Tottenham Hotspura na igrače Premier lige iznosila je samo 9 milijuna eura (prelazak Davida Luiza u Arsenal iz Chelseaja). Ovi ugovori unutar Premier lige zasigurno nisu ograničeni samo na velike klubove. Brentford, Burnley, Everton, Newcastle, Nottingham Forest i West Ham United potrošili su gotovo 60 milijuna eura na kupnju igrača iz drugih klubova Premier lige ove sezone.

U sezonama 2018.-19. i 2019.-20., 14 posto ukupne potrošnje lige na transfere bilo je na postojeće igrače Premier lige. U posljednje tri sezone taj se postotak popeo na oko 35 posto. Zašto se to dogodilo? Spomenuti rizici oko prilagodbe očit su faktor. Premier liga je toliko napredna, fizički i taktički, da klubovi mogu biti manje nego ikad sigurni u prilagodbu igrača iz inozemstva brzini i zahtjevima igre. Uostalom, pet od osam najboljih momčadi Lige prvaka do sada ove sezone su klubovi Premier lige. Navijači drugih liga ne vole to čuti, ali Premier liga je, u cjelini, jednostavno bolja (i stoga teža za igranje) od bilo kojeg drugog natjecanja u nogometnom svijetu. Kupnja igrača koji znaju kako funkcionira i kako mogu djelovati u takvim uvjetima, često je puno razumnija od ciljanja zvijezda iz inozemstva.

Doista, jedan od široko prihvaćenih razloga zašto se Wolvesi ove sezone muče jest taj što jednostavno nemaju dovoljno iskustva u Premier ligi u svojoj momčadi. Niti jedno od njihovih šest ljetnih pojačanja nije došlo iz Premiershipa, a Wolvesima je trebalo 20 utakmica da pobijede. Financijska pravila Premier lige još su jedan ključni faktor. Učinkovita trgovina igračima nikada nije bila važnija, a za mnoge klubove to znači prodaju zvijezda za velike transfere. Većina momčadi koje si mogu priuštiti velike naknade za igrače Premier lige (i plaćati plaće Premier lige) su, naravno, druge momčadi Premier lige.

Drugim riječima, momčad iz sredine tablice Premier lige može si priuštiti potrošiti puno više novca na nove igrače nego talijanska ili španjolska momčad iz sredine tablice. Ove sezone, kombinirana ukupna potrošnja Serie A, Bundeslige, La Lige i Ligue 1 otprilike je ista kao i ukupna potrošnja Premier lige. Financijska razlika je zaista ogromna. Za mnoge klubove u tim drugim europskim ligama, mora postojati zabrinutost da će biti sve teže i teže prodati igrače Premier ligi za velike naknade. Ako su najveći klubovi Premier lige više nego ikad zabrinuti za potpisivanje igrača s iskustvom u vrhunskom engleskom nogometu, onda će biti manje skloni trošiti velike svote na igrače iz inozemstva. United, na primjer, sigurno neće potrošiti 100 milijuna eura na još jednog krilnog igrača iz nizozemske lige, kao što su to učinili s Antonyjem 2022. godine.

Stoga bi manji klubovi Premier lige mogli zahtijevati da dovedu talente izvan lige, kako bi ih kasnije prodali. Čini se da je to smjer kretanja lige i nema sumnje da će borba za postojeće talente Premier lige oblikovati izgradnju momčadi najvećih klubova u godinama koje dolaze.

