Naš sudac trebao je na SP 2010., no preveslali su ga i tada je pukao

U intervjuu za Večernji TV bivši sudac, dugogodišnji član Uefinih sudačkih tijela, a sada kontrolor na utakmicama Uefe i Prve HNL Dragutin Karlo Poljak detektirao je probleme hrvatskih sudaca, odnosno sudačke organizacije.

VAR je zasad tek utopija

– Mogu odgovorno ustvrditi da unutar HNS-a u Komisiji sudaca nema sustavnog i dugoročnog rada ni vizije za razvoj suđenja. I zato je naša organizacija osuđena na individualno pojavljivanje dobrih sudaca – kaže Poljak.

Zašto nema sustavnog rada?

– Zato što nekome nije u interesu da se radi po Uefinim i Fifinim odredbama. Mi smo već godinama u suprotnosti s Fifinim odredbama jer 1993. godine HNS je potpisao obvezujuće pismo u kojem stoji da se klubovi i pojedinci ne smiju miješati u rad sudačke organizacije. A to se u hrvatskom nogometu već godinama ne poštuje. Pa kod nas je Izvršni odbor mijenjao liste sudačke komisije i postavljao neke svoje ljude koji su došli mimo struke – naglašava Poljak te dodaje:

– Na županijskim su savezima pak ukinuti zborovi sudaca, odnosno ukinuta je mogućnost da ti ljudi sami biraju svoje predstavnike. I onda se dogodi da o sudačkoj listi odlučuju ljudi iz Izvršnog odbora HNS-a, a tamo sjede ljudi iz klubova. Posljedica svega je da, ako sudac želi napredovati, mora sagnuti kičmu i paziti da se nekome ne zamjeri. Zbog toga suci često ne mogu donositi odluke po savjesti, nego ih donose podsvjesno. A ako si u podsvijesti složiš da si nešto nekome dužan i da ćeš pasti s liste oštetiš li neki klub, onda ćeš loše suditi. Ta je podsvijest najveći problem naše sudaca!

Kako riješiti taj problem?

– Taj protisak može se odagnati samo potpunom neovisnošću sudačke organizacije.

Je li rješenje videotehnologija?

– Videotehnologija u HNL-u zasad je znanstvena fantastika. Pa mi nemamo terene za normalnu igru, igramo u blatu... Poznavajući infrastrukturu, to je nemoguća misija iz financijskih razloga. No ja mislim da nije stvar u VAR-u, jer videotehnologija neće pomoći u dosuđivanju kartona, prekršaja. VAR je u Italiji donio samo cirkus, previše su se oduljile neke utakmice, izgledale su kao da gledaš crtić. Po meni, bolja opcija je stavljanje sudaca iza gola na većinu utakmica. Uefa daje HNS-u 60.000 eura za dodatne suce, a zašto ih nemamo na barem 50 posto utakmica, to nije pitanje za mene – kazuje Poljak.

Slovenci (Skomina) i Srbi (Mažić) imaju suca na SP-u, zašto naši ne odlaze na velika natjecanja?

Slovenci i Srbi mogu

– Zato što nemamo sustavnog rada sa sucima. A nemamo ni ljude u Uefi i Fifi koji se za njih mogu založiti. Nekad smo imali dva suca koja su isti dan sudila utakmicu Lige prvaka, Bebeka i Strahonju, no ta situacija neće se dugo ponoviti zbog ovakvog načina rada. Bebek je bio veliki potencijal, 2010. trebao je na SP, no preveslali su ga poštenjaci iz Fife, a on je tada pukao – zaključio je Poljak.