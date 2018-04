Mamić prozvao Keka, evo kako mu je slovenski trener odgovorio

Zdravko Mamić na današnjoj konferenciji za medije prozvao je i trenera Rijeke Matjaža Keka.

- Kek nas je nedavno zajedno sa sucem Batinićem prevario na Rujevici, a sada baca mrlju na Dinamovu pobjedu nad Rijekom. Znali su da nemaju Župarića i Kvržića, pa su iscenirali da se ne igra utakmica. I onda njih dvojica igraju drugu utakmicu, a mi nemamo Soudanija - pričao je danas Mamić o Keku i Rijeci.

Nije se dugo čekalo na odgovor s Rujevice.

- Pa valjda smo svi u klubu, od predsjednika Miškovića nadalje, korektno i iskreno priznali zasluženost te Dinamove pobjede. To nitko nije činio spornim. Poznavajući gospodina Mamića i njegovu ljubav prema njegovom klubu, znam da on poštuje mene i moju ljubav prema mom klubu i to da štitim i uvijek ću štititi svoje igrače. Pa makar igrali s Dinamom u Maksimiru - poručio je Kek.

Osvrnuo se slovenski trener i na Filipa Bradarića koji je verbalno napao suca.

- Bojim li se da će dobiti tešku kaznu? Ne razmišljam o tome koliko će utakmica kazne dobiti Bradarić. Bio sam na, blizu, znam što se dogodilo. I mislim da smo mi kao klub krivi što se Bradarić našao tamo nakon utakmice, a već je bio isključen.