DORH podignuo optužnicu protiv Tomislava Svetine!

Nakon niza afera koje su ga pratile posljednjih mjeseci, Tomislav Svetina (56), donedavni glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza i aktualni predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza, suočen je s teškim optužbama Državnog odvjetništva. Prema službenom priopćenju, Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu tereti ga za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti. Iako DORH u priopćenju ne navodi njegovo ime, iz opisa funkcije i događaja potpuno je jasno o kome je riječ. Tužiteljstvo tvrdi da je Svetina u razdoblju od ožujka 2024. do rujna 2025. godine poduzeo niz radnji kako bi si osigurao novi mandat na čelu saveza, a cijeli je slučaj sada dobio i sudski epilog. Za navedeno kazneno djelo predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

U središtu optužnice nalazi se navodna manipulacija Statutom Saveza. Svetinu se tereti da je, bez potrebnog prijedloga Izvršnog odbora, izmijenio odredbu Statuta kojom se bitno postrožuju i ograničavaju uvjeti za kandidaturu drugih osoba. Time je, tvrdi tužiteljstvo, potencijalnim protukandidatima praktički zatvorio vrata i osigurao si poziciju jedinog kandidata. Ključni dokaz, kako se navodi, jest Odluka o izmjeni i dopuni Statuta na kojoj je Svetina vlastoručnim potpisom ovjerio da je donesena na prijedlog sa sjednice Izvršnog odbora, što tužiteljstvo smatra neistinitim.

Daljnji koraci opisani u optužnici dodatno kompliciraju njegovu poziciju. Nakon što je navodno protupravno izmijenio Statut, Svetina je propustio osigurati da se nova verzija dokumenta objavi u službenom glasilu Saveza. Prije nego što je javnost uopće mogla biti upoznata s novim, strožim pravilima, on je, prema optužbama, predložio sazivanje izvanredne izborne Skupštine. Takav slijed događaja upućuje na zaključak da je cilj bio provesti izbore po novim pravilima prije nego što ona formalno postanu javna, čime bi se u potpunosti eliminirala bilo kakva konkurencija.

Na toj izvanrednoj izbornoj Skupštini dogodio se očekivani ishod, bio je jedini kandidat te je ponovno izabran za predsjednika Saveza. Podizanje optužnice dolazi nedugo nakon što je Svetina u siječnju podnio neopozivu ostavku na mjesto glavnog tajnika HNS-a. Ostavci je prethodio veliki skandal nakon objave fotografija s ručka u jednom hercegovačkom restoranu, gdje je bio u društvu bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića. Sam Svetina je kratko komentirao optužnicu, tvrdeći da je osoba koja ga je prijavila u međuvremenu povukla prijavu, no DORH je, unatoč tome, odlučio nastaviti s kaznenim progonom, što sugerira da posjeduju čvrste dokaze za svoje tvrdnje.