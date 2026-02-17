Naši Portali
PROBLEMATIČNI STIHOVI

Isplivala još jedna snimka Dabre sa spornom pjesmom, taj put je svirao harmoniku

Foto: Screenshot Facebook
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
17.02.2026.
u 12:23

Na ovoj snimci stihove 'U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata' Dabro je samo svirao dok su pjevala njegova dvojica prijatelja.

Isplivala je još jedna snimka bivšeg ministra Josipa Dabre iz Domovinskog pokreta s pjesmom zbog koje se našao u središtu javnosti. Dabro je na pokladama u Komletincima pjevao pjesmu koja veliča Antu Pavelića, odnosno naziva ga 'vođom svih Hrvata'. 

Na ovoj snimci, koju je Dabro objavio 27. travnja prošle godine, Dabro svira harmoniku u društvu dvojice prijatelja i pjeva o braći Radić koja su zbog Hrvatske izgubila glave. Stihove 'U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata' Dabro je samo svirao dok su pjevala njegova dvojica prijatelja. 

Cijeli slučaj komentirao je jučer i premijer Andrej Plenković budući da je Dario Hrebak (HSLS) najavio kako će izaći iz koalicije ako u njoj ostane Domovinski pokret. 

-  riječ je o njegovoj pjesmi, njegovom odabiru, njegovoj grešci, njegovoj odgovornosti, njegovom možda slabom danu ili možda nekakvom uvjerenju da mu se pjesma sviđa. Ništa to nije moje, niti je HDZ-ovo, nego njegovo osobno - rekao je jučer Plenković. Plenković je kazao da je to bilo pjevanje “potpuno neprimjerene pjesme” i da “mi, naravno, osuđujemo takvo ponašanje zastupnika Dabre, za koje nema mjesta kod nekoga tko obnaša važnu javnu dužnost”. 
Domovinski pokret Josip Dabro

