LUKA KREŠIMIR STIPIĆ

Naš mladi umjetnik istaknuo se dizajnom: 'Uzor mi je Meštrović, a sportska inspiracija Modrić i Bryant'

storyeditor/2025-09-30/thumbnail.jpg
Privatna arhiva
Autor
Damir Mrvec
30.09.2025.
u 17:41

Odrastao sam u obitelji u kojoj se sport jako prati. Tata je bio triatlonac i uz njega sam gledao velike biciklističke utrke kao što su CRO Race, Giro d'Italia i Tour de France

Krenulo je 10. jubilarno izdanje velike biciklističke utrke CRO Race. Organizatori su ove godine napravili poseban javni natječaj za izradu idejnog rješenja. Natječaj za izradu nagrade za pobjednika u ukupnom poretku za jubilarno izgradnje bio je za mlade umjetnike do 40 godina, s time su dali priliku i mladim umjetnicima da se pokušaju istaknuti na svjetskoj sportskoj sceni. Pobjednik natječaja je Luka Krešimir Stipić, rođen 1996. godine u Zagrebu. Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu završio je 2015. godine na Kiparskom odjelu. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu upisao je 2015. godine, Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina, smjer kiparstvo. Tijekom studiranja dobio je nekoliko nagrada za izvrsnost, uključujući Dekanovu nagradu i nagradu Akademijskog vijeća ALU za najuspješnijeg diplomanta akademske godine 2019/2020. Za vrijeme studiranja postao je demonstrator na četiri kolegija. Svoje radove izlaže na niz izložbi (Zagreb, Sesvete, Gornja Stubica), među ostalim na izložbi "Bridges" u galeriji Lauba. Radove stvara u svim kiparskim materijalima. U suradnji sa Zagrebačkom nadbiskupijom 2017. godine organizira kiparski projekt "Stepinac u rukama mladih kipara". Na 16. Međunarodnoj konferenciji studija konzervacije – restauracije u Dubrovniku 2019. godine osvojio je prvu nagradu s radom "Detective work of Conservators and Restorers". Godine 2020. diplomirao je na ALU Zagreb te stekao zvanje magistra umjetnosti. Diplomirao je s iznimno zahtjevnim i kompleksnim radom izrade kopije gotičke madone u drvetu.

– Prijavom na natječaj dao sam idejno rješenje koje je i pobijedilo. Skulptura, odnosno pehar sastoji se od dvije forme koje se međusobno isprepliću, jedna ulazi u drugu, tvoreći simboličku cjelinu. Inspiraciju sam crpio iz osnovnih dijelova bicikla, onoga najvažnijeg – zupčanika i lanca. Zupčanik je stiliziran s tri šiljka koji tvori krunu, simbol pobjednika. Lanac se sastoji od dvije i pol karike. Prva izlazi iz postamenta i penje se prema kruni, dok je posljednja karika otvorena, simbolizirajući budućnost koja još nije ispisana. Kompozicija prikazuje život kao stalni pokret – ciklus koji je djelomično ispisan, a djelomično još čeka svoje trenutke. Lanac je metafora života svakog biciklista, a kruna u zlatnoj boji dostojno pripada onomu koji dosegne vrh – rekao je Luka Krešimir Stipić, dodavši:

Drama na vrhuncu, što znači pobuna Dinama i Rudeša?

– Budući da je utrka CRO Race jedna od najboljih razglednica Hrvatske, gdje gledatelji gledaju naše krajolike, brda, gore i doline, našu kulturu i povijest, tako smo htjeli da se to prenese i u sam trofej. Stoga je pehar rađen od materijala iz Hrvatske. Postament je izrađen od bračkoga kamena, brončana kruna i lanac od aluminija lijevani su u Hrvatskoj ljevaonici umjetnina, a kutija je rađena od hrvatskog slavonskog hrasta. Cijela se priča s materijalima od kojih je pehar izrađen temelji na tome da pobjednik 10. jubilarnog izdanja sa sobom nosi dio hrvatske – naglasio je Luka.

Zanimljivo je da Luka dolazi iz sportske obitelji.

– Odrastao sam u obitelji u kojoj se sport jako prati. Tata je bio triatlonac i uz njega sam gledao velike biciklističke utrke kao što su CRO Race, Giro d'Italia i Tour de France. Kao kipar i umjetnik mogu reći da su sport i umjetnost moje dvije velike ljubavi.

Ovo nije vaš prvi ovakav rad. I prije ste bili autor nagrada za sportska natjecanja?

– Da, već je nekoliko uspješnih projekata iza mene u sferi umjetnosti i sporta. Svojim umjetničkim stvaralaštvom želim u sportašima probuditi posebnu želju da osvoje i podignu baš taj trofej, drukčiji, posebniji. Misao da će baš moj trofej podići pobjednik gura me naprijed i potiče moju kreativnost i maštu.

Što biste željeli da pobjednik osjeti kada primi nagradu u ruke?

– Želio bih prije svega da bude ponosan što je uspio pobijediti i osvojiti ovaj pehar. Neka ga podsjeća na sve naporne treninge, suze, znoj, dane kad baš i nije išlo, a svejedno je ustrajao i borio se. Jer zbog toga je tu, na postolju, kao najbolji i drži u svojim rukama pehar, ujedno krunu pobjednika.

Kada biste morali odabrati sportaša ili umjetnika koji vas inspirira, tko bi to bio?

– Kao sportaša odabrao bi Luku Modrića i Kobea Bryanta. Njihove radne etike i postignuća nešto su zaista posebno, ali istaknuo bih posebno upornost i disciplinirani rad i u najtežim trenucima. Od umjetnika za mene je na vrhu jedan, jedini i najveći hrvatski kipar Ivan Meštrović – zaključio je Luka.
