Naš mladi umjetnik istaknuo se dizajnom: 'Uzor mi je Meštrović, a sportska inspiracija Modrić i Bryant'

Krenulo je 10. jubilarno izdanje velike biciklističke utrke CRO Race. Organizatori su ove godine napravili poseban javni natječaj za izradu idejnog rješenja. Natječaj za izradu nagrade za pobjednika u ukupnom poretku za jubilarno izgradnje bio je za mlade umjetnike do 40 godina, s time su dali priliku i mladim umjetnicima da se pokušaju istaknuti na svjetskoj sportskoj sceni. Pobjednik natječaja je Luka Krešimir Stipić, rođen 1996. godine u Zagrebu. Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu završio je 2015. godine na Kiparskom odjelu. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu upisao je 2015. godine, Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina, smjer kiparstvo. Tijekom studiranja dobio je nekoliko nagrada za izvrsnost, uključujući Dekanovu nagradu i nagradu Akademijskog vijeća ALU za najuspješnijeg diplomanta akademske godine 2019/2020. Za vrijeme studiranja postao je demonstrator na četiri kolegija. Svoje radove izlaže na niz izložbi (Zagreb, Sesvete, Gornja Stubica), među ostalim na izložbi "Bridges" u galeriji Lauba. Radove stvara u svim kiparskim materijalima. U suradnji sa Zagrebačkom nadbiskupijom 2017. godine organizira kiparski projekt "Stepinac u rukama mladih kipara". Na 16. Međunarodnoj konferenciji studija konzervacije – restauracije u Dubrovniku 2019. godine osvojio je prvu nagradu s radom "Detective work of Conservators and Restorers". Godine 2020. diplomirao je na ALU Zagreb te stekao zvanje magistra umjetnosti. Diplomirao je s iznimno zahtjevnim i kompleksnim radom izrade kopije gotičke madone u drvetu.

– Prijavom na natječaj dao sam idejno rješenje koje je i pobijedilo. Skulptura, odnosno pehar sastoji se od dvije forme koje se međusobno isprepliću, jedna ulazi u drugu, tvoreći simboličku cjelinu. Inspiraciju sam crpio iz osnovnih dijelova bicikla, onoga najvažnijeg – zupčanika i lanca. Zupčanik je stiliziran s tri šiljka koji tvori krunu, simbol pobjednika. Lanac se sastoji od dvije i pol karike. Prva izlazi iz postamenta i penje se prema kruni, dok je posljednja karika otvorena, simbolizirajući budućnost koja još nije ispisana. Kompozicija prikazuje život kao stalni pokret – ciklus koji je djelomično ispisan, a djelomično još čeka svoje trenutke. Lanac je metafora života svakog biciklista, a kruna u zlatnoj boji dostojno pripada onomu koji dosegne vrh – rekao je Luka Krešimir Stipić, dodavši:

– Budući da je utrka CRO Race jedna od najboljih razglednica Hrvatske, gdje gledatelji gledaju naše krajolike, brda, gore i doline, našu kulturu i povijest, tako smo htjeli da se to prenese i u sam trofej. Stoga je pehar rađen od materijala iz Hrvatske. Postament je izrađen od bračkoga kamena, brončana kruna i lanac od aluminija lijevani su u Hrvatskoj ljevaonici umjetnina, a kutija je rađena od hrvatskog slavonskog hrasta. Cijela se priča s materijalima od kojih je pehar izrađen temelji na tome da pobjednik 10. jubilarnog izdanja sa sobom nosi dio hrvatske – naglasio je Luka.

Zanimljivo je da Luka dolazi iz sportske obitelji.

– Odrastao sam u obitelji u kojoj se sport jako prati. Tata je bio triatlonac i uz njega sam gledao velike biciklističke utrke kao što su CRO Race, Giro d'Italia i Tour de France. Kao kipar i umjetnik mogu reći da su sport i umjetnost moje dvije velike ljubavi.

Ovo nije vaš prvi ovakav rad. I prije ste bili autor nagrada za sportska natjecanja?

– Da, već je nekoliko uspješnih projekata iza mene u sferi umjetnosti i sporta. Svojim umjetničkim stvaralaštvom želim u sportašima probuditi posebnu želju da osvoje i podignu baš taj trofej, drukčiji, posebniji. Misao da će baš moj trofej podići pobjednik gura me naprijed i potiče moju kreativnost i maštu.

Što biste željeli da pobjednik osjeti kada primi nagradu u ruke?

– Želio bih prije svega da bude ponosan što je uspio pobijediti i osvojiti ovaj pehar. Neka ga podsjeća na sve naporne treninge, suze, znoj, dane kad baš i nije išlo, a svejedno je ustrajao i borio se. Jer zbog toga je tu, na postolju, kao najbolji i drži u svojim rukama pehar, ujedno krunu pobjednika.

Kada biste morali odabrati sportaša ili umjetnika koji vas inspirira, tko bi to bio?

– Kao sportaša odabrao bi Luku Modrića i Kobea Bryanta. Njihove radne etike i postignuća nešto su zaista posebno, ali istaknuo bih posebno upornost i disciplinirani rad i u najtežim trenucima. Od umjetnika za mene je na vrhu jedan, jedini i najveći hrvatski kipar Ivan Meštrović – zaključio je Luka.