Poznati Hrvat dugo živi u Izraelu: Vidim što je sve izgovorio predsjednik RH i čudim se...

Dinamo u četvrtak igra protiv Maccabi Tel-Aviva u Bačkoj Topoli svoju drugu utakmicu u Europskoj ligi. Izrael je u posljednje vrijeme u fokusu zbog svih događanja na tom području, ali ne zbog nogometa već zbog ratnog vihora. Nedaleko Tel-Aviva, u gradu sličnom našem Samoboru živi već dugo bivši vratar Hajduka Tvrtko Kale koji je uzeo majčino prezime i sad se zove Kale Drechsler.

– Pomalo radim, sad sam u juniorskom pogonu u jednom klubu, čekam da se otvori nešto u prvoj ligi ili inozemstvu, ali trebalo mi je malo odmora – javio nam se Kale Drechsler iz Izraela.

Kakav je život u Izraelu u ovo teško vrijeme?

- Sve je u redu, i ima psihoze zbog tih političkih zbivanja, ali nemaš drugih opcija, moraš nastaviti živjeti, moraš raditi, nitko te ne pita je li rat. Jednostavno ideš dalje, pokušavaš na neki način, ne baš zatvoriti oči jer ima uzbuna, Jemen baca rakete, oko nas u te puste zemlje bez zelenog drveta pa ne znaju što bi radili nego ispaljuju rakete. Ovdje sam 20 godina, prošao sam dva libanonska rata, Siriju, prošlu Gazu koja nije bila kao ova danas. A ovo što se događa danas, moralo se dogoditi prije ili poslije. Nije rat više kao nekad, prsa o prsa, sad te gađaju s tko zna koje udaljenosti – kaže nam Drechsler.

Što je s nogometom u Izraelu?

- Sve je normalno, ne može se sad prestati, pa sve radi, kina, kazališta. Meni nije jasan košarkaški klub Maccabi iz Tel-Aviva, već tri godine igraju u Beogradu, a ovdje su dvorane pune, nogometni stadioni su puni kad se igraju derbiji. Kao i u Hrvatskoj, kad se igraju derbiji puno je gledatelja, na manjim utakmica ih je jako malo. Istina, život je ovdje postao skup, porasli su i porezi zbog rata, ali izraelski ljudi spremni su napraviti sve za mir. Vidim što je sve izgovorio predsjednik RH i čudim se svemu. No, pametni ljudi znaju što je loše, znaju što je terorizam, pustimo ove 'nabildane' vijesti na društvenim mrežama.

No, vratimo se veselijim temama, utakmici Maccabija i Dinama.

- Jako dobro poznam Maccabi, radio sam u tom klubu u vrijeme dok je u njemu bio Jordi Cruijff. Mogu reći da je Dinamo individualno jači, a Maccabi ima dva,tri dobra stranca, ali može ih se dobiti. U gostima igraju zatvorenije, kod kuće više napadaju.

Maccabi je domaćin u Bačkoj Topoli, znači li to da igra kod kuće?

- Bačka Topola sad im je nogometni europski dom, ali nije kao da su kod kuće. Gledao sam Maccabi u utakmici s PAOK-om i grčki klub je to trebao dobiti, ali nije, pa i to nešto govori o jačini izraelskog kluba. Maccabi ima dobru defenzivnu igru, ali je puno slabiji u prema naprijed, fale im pasovi u dubinu, a Dinamo to ima s ovim novim veznim redom – priča nam Kale Drechsler, te je nastavio:

- Neće Dinamu biti lako, pogotovu ako se Maccabi zatvori, a onda može biti opasan iz kontranapada. No, bude li Dinama na pravoj razini, zaigra li s puno intenziteta kao u posljednjim utakmicama, Dinamo bi to trebao dobiti. Maccabi je najbolji izraelski klub, radi jako dobro otkako im je došao engleski sportski direktor, ali vjerujem da Dinamo može slaviti u četvrtak – zaključio je Kale Drechsler.