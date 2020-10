Naš 'Babo' ima novog gazdu: Bogata Amerikanka spremila 1.6 milijardi dolara

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović ubuduće će imati novog gazdu što, dakako, neće niti najmanje ugroziti njegov lukrativni i čvrsti ugovor s NBA klubom Utah Jazz.

Naime, dosadašnji vlasnici, obitelj Miller, odlučili su prodati svoj većinski udjel kojeg su kupili još sredinom 80-ih za 24 milijuna dolara, a sada se taj isti dio kolača prodaje za 70 puta višu cijenu, točnije za 1,66 milijardi USD.

Vlasnikom kluba svih tih godina – do svoje smrti 2009. – vodio se Larry Miller kojeg je, u vođenju korporacije LHM Group – naslijedila njegova supruga Gail. A ona je, napunivši nedavno 77 godina, odlučila prodati klub dosadašnjem korporativnom partneru Ryanu Smithu, suosnivaču informatičke kompanije Qualtrics.

Nakon razgovora sa svoje petero djece, a svi su uključeni u vođenje sastavnica kompanije, 12. najbogatija Amerikanka odlučila se riješiti NBA kluba u vrijeme kada su prihodi od te vrste biznisa doživjeli zastoj. No, tehnološkom biznismenu to smetalo nije da posve preuzme vođenje posla koji u sebi, osim NBA kluba, sadrži i dvoranu (Vivint Arena), razvojnu momčad Salt Lake City Stars, ali i drugoligaški bejzbolski klub Salt Lake Bees. Osim dogovorene cijene, jedina stvar koju novi vlasnik mora poštovati jest da Utah Jazz ne seli iz savezne države Utah.

Dok je Larry bio živ, Gail Miller je dolazila na sve utakmice, čak i kada joj se to nije dalo jer je pokojni suprug inzistirao da pokaže zanimanje za klub. Osim toga, govorio je tada Larry, ako se ne bi s njim pojavljivala ljudi bi počeli pričati da nešto s njihovim brakom nije u redu, a to bi u mormonskoj zajednici naišlo na loš odjek. Naviknuta na sve to, nakon što joj je suprug preminuo, ova milijarderka nastavila je dolaziti na domaće utakmice “džezista” po navici, a vjerojatno i radi potencijalnih sklapanja novih poslova u nekom od VIP boksova Vivint Smart Home Arene.

U vrijeme kada se mnogi pitaju što bi Larry učinio da zna da njegova supruga prodaje njegova sportskog “ljubimca”, Gail mirno odgovara da za sve što čini, kao suprugova nasljednica, ima njegov blagoslov.