Njemački izbornik prošao kroz kalvariju, izgubio 16 kilograma tijekom teške zdravstvene borbe

U međusobnim službenim utakmicama muške košarkaške reprezentacije Hrvatske i Njemačke susrele su se do sinoć 13 puta, pri čemu su naši slavili šest puta, a Nijemci sedam. Tu 13. natjecateljsku utakmicu s Nijemcima naši su odigrali 3. srpnja 2021. u splitskoj Spaladium areni. Bila je to kvalifikacijska utakmica za Olimpijske igre u Pekingu, a u polufinalu tog turnira Njemačka je pobijedila 86:76. Našoj nacionalnoj vrsti nije pomogla ni odlična partija Bojana Bogdanovića, koji je zabio 38 koševa.

Izbornik Njemačke Álex Mumbrú bio je član najtrofejnijeg naraštaja španjolske košarke pa je s reprezentacijom bio svjetski prvak (2006.), europski prvak (2009.) te olimpijski doprvak (2008.), a ima još i europsko srebro (2007.) i europsku broncu (2013.).

Završivši igračku karijeru s 39 godina, Mumbrú je u istom klubu (Bilbao) započeo i trenersku karijeru. Na čelu prve momčadi kluba koji je umirovio njegov broj (15) održao se četiri godine, da bi dvije godine vodio Valenciju.

Njegov posljednji igrački trener (u Bilbau) bio je Hrvat Veljko Mršić:

– Veljko je odličan trener i od njega sam u toj jednoj sezoni puno naučio. Zapravo, kad je on otišao, ja sam ga naslijedio.

Nakon razlaza s Valencijom stigla je ponuda od Deutscher Basketball Bunda, koju, očito, nije mogao odbiti.

– Nakon odlaska Gordona Herberta, trenera koji je osvojio svjetsko zlato, Njemačka je tražila izbornika. Počeli smo razgovarati i stvar se dogodila.

A dogodilo se i to da je zbog zdravstvenog incidenta na prvom velikom natjecanju s Njemačkom mjesto morao prepustiti svom pomoćniku Alanu Ibrahimagiću. Naime, neposredno prije Eurobasketa Mumbrú je hospitaliziran zbog akutne infekcije gušterače pa nije mogao voditi prvih pet utakmica. A kada se pokušao vratiti, na koncu je u svlačionici ipak igračima priznao:

– Posljednjih dana shvatio sam da nisam fizički spreman voditi momčad kao prvi trener i zato ću biti dio stožera i prepustiti Alanu odgovornosti vođenja utakmica. Bit ću na klupi, radit ćemo zajedno, no vjerujem da je ovo najbolje rješenje da momčad ostvari uspjeh.

Nakon zlata završio u bolnici

Nijemci su ga i ostvarili te postali i europski prvaci, dijelom zahvaljujući Álexovoj nesebičnosti. A on je nakon Eurobasketa opet završio u bolnici, i to radi operacije žučnog mjehura. U cijelom tom procesu, zbog stroge dijete, izgubio je 16 kilograma.

– Sada sam zdravstveno sasvim u redu, posve sam se oporavio – kazao nam je večer prije zagrebačke utakmice.

Kao igrač pobjeđivao je Hrvatsku, i to uvjerljivo, na Eurobasketu u Sloveniji 2013. godine. Najprije na otvaranju prvenstva, a potom i u utakmici za treće mjesto. No od Hrvata je doživio i neugodan poraz, i to usred Seville, na Eurobasketu 2007., kada je Marko Tomas zabio tricu za pobjedu naše reprezentacije nad tada aktualnim svjetskim prvacima.

– Da, dobro se sjećam te utakmice i Tomasove trice. Ta Hrvatska imala je dosta talentiranih igrača. Na koncu smo mi na tom Eurobasketu, kojem smo bili domaćini, igrali finale i izgubili od Rusije košem Holdena – prisjetio se Mumbrú.