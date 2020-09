Naomi Osaka osvojila US Open

Japanska tenisačica Naomi Osaka osvojila je grand-slam turnir US Open svladavši u New Yorku 27. igračicu svijeta Bjeloruskinju Viktoriju Azarenku s 1-6, 6-3, 6-3 nakon nepuna dva sata igre.

Osaka je do svoje treće grand-slam titule i druge na US Openu došla preokretom. Bjeloruska veteranka je furioznom igrom osvojila za prvi set sa 6-1 nakon samo 27 minuta, a u drugom je imala "break" i vodila s 2-0. Japanka je sve preokrenula, u odlučujućem setu oduzela je zarana Azarenki servis, no Bjeloruskinja se vraća s "breakom" u sedmoj igri za 3-4. Osaka, deveta igračica svijeta, ipak radi novi "break" za 5-3 i potom završava meč koji će ostati u povijesti kao prvo grand-slam finale bez gledatelja.

Azarenka (31) tako nije uspjela doći na trijumfa i u svom trećem finalu na US Openu, gdje je poražena 2012. i 2013. godine. Osaka ima tri finala i tri pobjede na grand-slam turnirima, a postala je prva nakon Arantxe Sanchez-Vicario (1994), kojoj je uspjelo u finalu doći do trijumfa nakon gubitka prvoga seta.