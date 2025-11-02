Nakon Dinama, isključenje oprošteno i Hajduku!

Puno se tinte prolilo jučer oko Josipa Mišića, ne samo zbog njegovog neprimjerenog ispada prema navijačima nakon susreta, već i zbog oproštenog mu crvenog kartona.

Kapetan Dinama na terenu je imao divljački ispad, svojevrsnu žutu minutu u kojoj je gazio, gurao i šamarao protivnike, zbog čega je bez ikakve dileme trebao dobiti dva žuta kartona odnosno isključenje. Pomoglo je to Dinamu koji je ipak ostao kompletan protiv Rijeke, na kraju čak i fantastičnim pogotkom Hoxhe došao do sva tri boda.

A puno će se tinte proliti i zbog današnje situacije na utakmici Slaven Belupa i Hajduka, u kojoj je, čini se, isključenje oprošteno i splitskoj momčadi. Mladi Luka Hodak u 13. minuti dobio je žuti karton, da bi u 42. napravio prekršaj nad Mitrovićem koji bi po svemu sudeći morao biti kažnjen drugim žutim kartonom. Pogotovo ako se u obzir uzme dotadašnji kriterij suca Čuline koji je igračima Slavena u jednoj akciji podijelio dva žuta kartona.