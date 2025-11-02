Naši Portali
Sudačke pogreške

Nakon Dinama, isključenje oprošteno i Hajduku!

VL
Autor
Hrvoje Delač
02.11.2025.
u 17:02

Luka Hodak u 42. minuti napravio je prekršaj koji je trebao biti kažnjen drugim, isključujućim kartonom

Puno se tinte prolilo jučer oko Josipa Mišića, ne samo zbog njegovog neprimjerenog ispada prema navijačima nakon susreta, već i zbog oproštenog mu crvenog kartona. 

Kapetan Dinama na terenu je imao divljački ispad, svojevrsnu žutu minutu u kojoj je gazio, gurao i šamarao protivnike, zbog čega je bez ikakve dileme trebao dobiti dva žuta kartona odnosno isključenje. Pomoglo je to Dinamu koji je ipak ostao kompletan protiv Rijeke, na kraju čak i fantastičnim pogotkom Hoxhe došao do sva tri boda.

A puno će se tinte proliti i zbog današnje situacije na utakmici Slaven Belupa i Hajduka, u kojoj je, čini se, isključenje oprošteno i splitskoj momčadi. Mladi Luka Hodak u 13. minuti dobio je žuti karton, da bi u 42. napravio prekršaj nad Mitrovićem koji bi po svemu sudeći morao biti kažnjen drugim žutim kartonom. Pogotovo ako se u obzir uzme dotadašnji kriterij suca Čuline koji je igračima Slavena u jednoj akciji podijelio dva žuta kartona.
Ključne riječi
Josip Mišić HNL Slaven Belupo Hajduk

Komentara 4

Pogledaj Sve
JU
Južina
18:16 02.11.2025.

Di je sad hajdukova internet bojna, nemaju komentara

DE
Dex
18:31 02.11.2025.

Da je samo Hodak .. i Sigur i Šarlija su trebali dobiti crvene .. govno Sigur ni žuti nije dobio radi udaranja nogom golmana na podu

Avatar Banana man
Banana man
18:26 02.11.2025.

što ste obrisali post koji pita gdje je skomina?

Kupnja