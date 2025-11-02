Rijeka je grubo oštećena. Mišković je oko jednoga potpuno u pravu, sad ne smije stati

Dosta je bilo. Rekao je tako Damir Mišković i odmah nakon utakmice ponudio medijima svoje viđenje derbija između Dinama i Rijeke na Maksimiru. Revoltiran pojedinim sudačkim odlukama na štetu njegova kluba, odmah je stao na barikade i u zrak uputio signalnu raketu kojom je jasno dao doznanja gdje su nastradale riječke ambicije ove subote. Paljba koju je predsjednik riječkog prvoligaša osuo po sucima obrambeni je čin. Iako je, vjerujemo, bio "vruće glave", sasvim smo sigurni, isto bi napravio i nakon (ne)prospavane noći. Nedvojbeno je da će za javni istup dobiti kaznu disciplinskih tijela HNS-a, ali sada jednostavno - ne smje stati.

Ako sve ono što je Josip Mišić, nota bene, član šampionske Rijekine generacije iz 2017. godine, učinio u 77. minuti utakmice nije za crveni karton, onda bi valjda tu vrstu sankcije trebalo jednostavno ukinuti. Već sam prekršaj nad Tonijem Frukom itekako ulazi u domenu prvog žutog kartona, a dva nesportska čina i udaranja Lasickasa, odnosno Majstorovića trebala bi u normalnom, civiliziranom svijetu biti otponac sucu utakmice za to da opet posegne u džep.

Mogu sudački eksperti govoriti ovo ili ono, mogu i pravila uklljučivanja VAR sobe biti krajnje stupidna, ali ljudi nisu glupi. Za udaranja i gaženja ide se u svlačionicu, pogotovo ako ta tri flagrantna prekršaja igrač napravi u desetak sekundi. Da se i ne vraćamo na incident iz sredine prvog poluvremena kada je Beljo tresnuo Majstorovića laktom u lice, nakon čega je potekla krv Rijeknog stopera. Da je Pajač u prvom dijelu isključio Belju, a u drugom Mišića, tko bi mu mogao išta reći?

I sa jednim, a kamoli dva crvena kartona Dinamo bi teško mogao do pobjede protiv Rijeke. A nakon onakve predstave i poraza od Vukovara, da se Rijeku nije dobilo, danas slikovito rečeno, na Maksimiru ne bi stajao "kamen na kamenu". Rijeka je imala i neke sjajne šanse (Fruk, Vignato, kontra Gojaka...) u drugom dijelu, no nije ih iskoristila. Ostala je bez bodova, s gorkim okusom u ustima i grubo oštećena.

Još malo o Miškovićevom istupu. Rijekin predsjednik, kao i bilo tko drugi, ima pravo jasno reći što misli. Ovoga je puta, moj je dojam, potpuno u pravu. U svim onim Mišićevim borilačkim zahvatima viđena je jasna namjera, kao i namjera suca da ga ne isključi iz igre. Pogriješi čovjek jednom, pa i dvaput, ali da ni nakon trećeg prekršaja ne izvadiš crveni karton...

Da je Rijeka dobila na Maksimiru, danas bi bila na trećem mjestu HNL-a s itekako realnim šansama da se uključi u borbu za obranu naslova prvaka.