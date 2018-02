Najveći uspjeh Zaboka! 'Erotic Front' šesti je igrač, a Čiko alfa i omega

Kada su pobjedom nad Šibenikom (86:84) košarkaši Zaboka prvi put u svojoj povijesti izborili nastup u polufinalu nacionalnog Kupa, sportski direktor kluba Dragutin Črnjević Čiko ovako je odgovorio na čestitke Mladena Vebera, predsjednika polufinalnog suparnika i kluba partnera Cedevite:

– Sada nam je bitno proći Cedevitu, a onda nam je svejedno s kim ćemo u finalu.

S obzirom na to da Cedevitina momčad tržišno vrijedi barem 15 puta više, ali i da Zabok razvija dva Cedevitina mlada igrača (Buljević, Jordano), teško nam je vjerovati da će se nakon te utakmice pjevati “Kaj nam pak moreju”, no unatoč tom partnerskom odnosu Cedevitin direktor Davor Užbinec ističe:

– Buljević, Jordano, pa i naš bivši igrač Vučić trebaju ginuti u toj utakmici protiv nas jer samo tako se mogu razvijati.

Momčad od 600 tisuća kuna

Prijašnjih je godina bilo razgovora o tome da Zabok bude Cedevitina momčad, no to se dosad nije realiziralo, o čemu alfa i omega kluba Črnjević kaže:

– Surađivali smo mi u prošlosti i s Cibonom, Zadrom i Zrinjevcem. Prije tri godine pristali smo na to da ja budem prvi trener, a Cedevitin trener za mlađe uzraste Ivan Perinčić moj pomoćnik i tada smo imali četiri njihova igrača.

A danas Zabočani imaju Ivana Perinčića, trenera koji se razvijao u Cedeviti.

– Ja sam htio nekoga od bivših igrača pa sam razgovarao s Ivanom Tomasom i Borisom Džidićem, a htjeli smo i Josipa Sesara, no to se nije realiziralo. Na koncu sam se odlučio za Perinčića koji je karakter malo drugačiji od mene i koji je, zapravo, jedina stalno zaposlena osoba u klubu. Mi jesmo izgubili nekoliko utakmica u posljednjoj minuti, no on nam je prvi put otkako klub igra najjače natjecanje donio pet gostujućih pobjeda.

– Proračun kluba jest 1,2 milijuna kuna, a momčad nas stoji 500-600 tisuća kuna. Šestorica Zabokovih igrača žive u Zagrebu što i nije neki problem jer od rotora do Zaboka ima pola sata vožnje.

– Mi smo tim igračima na raspolaganje dali klupski kombi i oni zajedno dolaze na treninge.

Črnjević je u klubu od njegova osnutka, a tada je bio klinac od 15 godina.

– Bio sam igrač, potom 22 godine prvi trener, a od ove sezone sam sportski direktor jer sam preuzeo dužnost direktora novosagrađene dvorane u Zaboku. Sretni smo što je Zabok, nakon deset godina igranja u Bedekovčini, dobio svoju dvoranu. A dok smo igrali ondje, jednom je cesta Zabok – Bedekovčina bila zatvorena zbog radova pa se moralo ići okolo po bregima. I baš zbog toga jednom je bivši izbornik Aco Petrović zalutao vozeći svoga sina Marka k nama na trening pa se njegova majka zapitala: “Pa gdje to moj sin igra”.

Vjerna publika

A u toj zabočkoj ljepotici svoje posebno mjesto ima autohtona navijačka skupina “Erotic Front”.

– Njih je oko 70 i daju pečat svakoj našoj utakmici te doista predstavljaju našeg šestog igrača. S obzirom na to da klub nema novca ni za sebe, oni su se sami organizirali. Mi najviše dobivamo od Grada i Županije, a naš najveći sponzor su Terme Tuhelj, a pomažu nas i Regeneracija Zabok, Trgocentar Zabok, C.I.A.K., Kamgrad, restoran Punkt, a sponzor nam je i tvrtka Cedevita čiji logotip imamo na centru terena – kazao nam je čovjek kojeg hrvatska košarkaška javnost više zna po nadimku Čiko nego po njegovu imenu.