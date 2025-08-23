Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
DOGOVOR BLIZU

Najveći dragulj hrvatskog nogometa odabrao je novi klub: Evo gdje će vatreni nastaviti karijeru

Premier League - Tottenham Hotspur v Burnley
TONY O BRIEN/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
23.08.2025.
u 10:49

Romano javlja da je dogovor između klubova jako blizu. Pregovori su u tijeku već neko vrijeme, a sada se samo čeka da se stavi potpis na posudbu.

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković blizu je odlaska na posudbu u njemačkog prvoligaša HSV-a, javlja slavni Fabrizio Romano. Tottenham je stvarao probleme oko posudbe o kojoj se priča već neko vrijeme, no čini se da su popustili te će mladi hrvatski stoper preseliti u Njemačku, u klub u kojemu se nalazi i njegov brat Mario.

Romano javlja da je dogovor između klubova jako blizu. Pregovori su u tijeku već neko vrijeme, a sada se samo čeka da se stavi potpis na posudbu. Budući da je u hijerarhiji stopera Tottenhama iza Cristiana Romera, Mickyja van de Vena i Kevina Dansa, Vušković zbog ograničenih minuta mora tražiti priliku u drugom klubu. 

Hamburški velikan navodno prati Luku Vuškovića već dvije godine. Mladom reprezentativcu Hrvatske, koji je u lipnju debitirao za A selekciju protiv Češke, karijera je krenula uzlaznom putanjom vrlo rano, prošle sezone briljirao je u Westerlou. Samo dva dana nakon svog 16. rođendana debitirao je u dresu Hajduka u SuperSport HNL-u i od tada mu se predviđa velika karijera. 

Livaja završio na klupi, a Jeličić mu poručuje: 'Treba kontrolirati ego i zaštititi svoje igrače'
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni HSV Luka Vušković

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
10:57 23.08.2025.

"...u njemačkog prvoligaša..."...dajte-najte i meni negdo najde prigovarat kak govorim 😃

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još