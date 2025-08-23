Najveći dragulj hrvatskog nogometa odabrao je novi klub: Evo gdje će vatreni nastaviti karijeru

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković blizu je odlaska na posudbu u njemačkog prvoligaša HSV-a, javlja slavni Fabrizio Romano. Tottenham je stvarao probleme oko posudbe o kojoj se priča već neko vrijeme, no čini se da su popustili te će mladi hrvatski stoper preseliti u Njemačku, u klub u kojemu se nalazi i njegov brat Mario.

Romano javlja da je dogovor između klubova jako blizu. Pregovori su u tijeku već neko vrijeme, a sada se samo čeka da se stavi potpis na posudbu. Budući da je u hijerarhiji stopera Tottenhama iza Cristiana Romera, Mickyja van de Vena i Kevina Dansa, Vušković zbog ograničenih minuta mora tražiti priliku u drugom klubu.

Hamburški velikan navodno prati Luku Vuškovića već dvije godine. Mladom reprezentativcu Hrvatske, koji je u lipnju debitirao za A selekciju protiv Češke, karijera je krenula uzlaznom putanjom vrlo rano, prošle sezone briljirao je u Westerlou. Samo dva dana nakon svog 16. rođendana debitirao je u dresu Hajduka u SuperSport HNL-u i od tada mu se predviđa velika karijera.

🚨🇭🇷 HSV Hamburg are close to completing loan deal to sign Luka Vusković from Tottenham.



Negotiations are underway with agreement set to be completed soon. pic.twitter.com/W9dMGQwcX5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025