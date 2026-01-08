Naši Portali
Pripreme

Je li baš stanje u blagajni Dinama razlog za pripreme u Čatežu?

Trening GNK Dinamo na snijegu prije odlaska na pripreme u Čatež
Marko Prpic/PIXSELL
Nekad su plavi išli u Čile, Kaliforniju, Španjolsku, Tursku, pa onda u Istru, a sad su u obližnjem Čatežu ob Savi

Dinamo je pomalo izazvao 'čuđenje u svijetu' jer je zimske pripreme odlučio odraditi u obližnjem Čatežu, dakle u vremenskim uvjetima kakvi su i u Zagrebu. Ta odluka odmah je kod nekih uprla prstom u klupsku blagajnu, jer, po tim stavovima, plavi nisu u situaciju da troše novac na skupe pripreme, na daleke destinacije i toplije krajeve.
Kakva je situacija u plavoj blagajni znaju samo dobro upućeni u maksimirske financije i teško je ovako sa stane reći da je to glavni razlog za ovakav odabir pripremne destinacije. Istina je da su plavi nekad u ovom zimskom periodu išli i u Kaliforniju, Španjolsku, Tursku. Čile, pa onda u Istru.

No, odabir Čateža ima smisla. Prije svega jer su pripreme kratke, samo dva tjedna i za to se baš i ne isplati dva dana potrošiti na putovanja. Istra bi, kao često dosad, bila logičan odabir jer tamo je puno klubova, mogućih sparing-partnera. Ali, kad je pun klubova, onda je i problem s terenima, a ni vrijeme u Istri zna biti ćudljivo, hladno vjetrovito, a zna biti i kišovito, pa se tamo znalo raditi i po zamrznutim ili blatnjavim terenima.


Čatež je dugo bio pripremna baza naše reprezentacije, ali u ljetno vrijeme. No, u međuvremenu se dosta toga na toj destinaciji promijenilo, napravljeni su nedaleko bazena nogometni tereni, više se ne mora ići na trening u Brežice kao nekoć. Uz to, plavi će u tim toplicama imati grijani travnjak, a pri ovim debelim minusima to je zapravo i ključno. 
U svom Maksimiru ne bi mogli tako raditi, vidjeli smo prvi trening u Maksimiru prije odlaska u obližnju Sloveniju i to nije bilo dobro, igralište 'Luka Modrić' bilo je očišćeno od snijega, ali tragovi su morali ostati jer je sve bilo zaleđeno, pa tak i prilično opasan za treniranje, a plavima u ovom trenutku nikako ne trebaju nove ozljede. Jedini grijani teen u Maksimiru je onaj na glavom terenu, a njega baš i ne treba 'raubati', uz to ni za momčad u ovom periodu nije idealno da bude u Zagrebu, a treba biti na okupu radi pojačavanja zajedništva.


S obzirom na to da su pripreme kratke, plavima i ne treba više od jedne pripremne utakmice, imat će tu jednu, baš na stadionu u Maksimiru (austrijski Hartberg) na koju će 'skoknuti' iz Čateža pa se u Čatež i vratiti na još dva dana.
Jedini minus Čateža, uz temperaturni minus, je što ne grijanom travnjaku nema rasvjete, pa će plavi morati malo drukčije koncipirati svoje rasporede treninga.
mario kovačević Zvonimir Boban Dinamo

