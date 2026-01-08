Je li baš stanje u blagajni Dinama razlog za pripreme u Čatežu?

Dinamo je pomalo izazvao 'čuđenje u svijetu' jer je zimske pripreme odlučio odraditi u obližnjem Čatežu, dakle u vremenskim uvjetima kakvi su i u Zagrebu. Ta odluka odmah je kod nekih uprla prstom u klupsku blagajnu, jer, po tim stavovima, plavi nisu u situaciju da troše novac na skupe pripreme, na daleke destinacije i toplije krajeve.

Kakva je situacija u plavoj blagajni znaju samo dobro upućeni u maksimirske financije i teško je ovako sa stane reći da je to glavni razlog za ovakav odabir pripremne destinacije. Istina je da su plavi nekad u ovom zimskom periodu išli i u Kaliforniju, Španjolsku, Tursku. Čile, pa onda u Istru.

No, odabir Čateža ima smisla. Prije svega jer su pripreme kratke, samo dva tjedna i za to se baš i ne isplati dva dana potrošiti na putovanja. Istra bi, kao često dosad, bila logičan odabir jer tamo je puno klubova, mogućih sparing-partnera. Ali, kad je pun klubova, onda je i problem s terenima, a ni vrijeme u Istri zna biti ćudljivo, hladno vjetrovito, a zna biti i kišovito, pa se tamo znalo raditi i po zamrznutim ili blatnjavim terenima.



Čatež je dugo bio pripremna baza naše reprezentacije, ali u ljetno vrijeme. No, u međuvremenu se dosta toga na toj destinaciji promijenilo, napravljeni su nedaleko bazena nogometni tereni, više se ne mora ići na trening u Brežice kao nekoć. Uz to, plavi će u tim toplicama imati grijani travnjak, a pri ovim debelim minusima to je zapravo i ključno.

U svom Maksimiru ne bi mogli tako raditi, vidjeli smo prvi trening u Maksimiru prije odlaska u obližnju Sloveniju i to nije bilo dobro, igralište 'Luka Modrić' bilo je očišćeno od snijega, ali tragovi su morali ostati jer je sve bilo zaleđeno, pa tak i prilično opasan za treniranje, a plavima u ovom trenutku nikako ne trebaju nove ozljede. Jedini grijani teen u Maksimiru je onaj na glavom terenu, a njega baš i ne treba 'raubati', uz to ni za momčad u ovom periodu nije idealno da bude u Zagrebu, a treba biti na okupu radi pojačavanja zajedništva.



S obzirom na to da su pripreme kratke, plavima i ne treba više od jedne pripremne utakmice, imat će tu jednu, baš na stadionu u Maksimiru (austrijski Hartberg) na koju će 'skoknuti' iz Čateža pa se u Čatež i vratiti na još dva dana.

Jedini minus Čateža, uz temperaturni minus, je što ne grijanom travnjaku nema rasvjete, pa će plavi morati malo drukčije koncipirati svoje rasporede treninga.