Modrić nije svjestan što mu se sprema: 'Proći će ga trnci, sjetit će se sebe kao djeteta u trenirci'

Poslije službenog debija u dresu Milana u talijanskom kupu protiv Barija danas će hrvatski kapetan Luka Modrić upisati svoj prvi nastup u talijanskoj Serie A. Milan na svom San Siru ugošćuje Cremonese, a prema pisanju talijanskih medija očekuje se da trener Massimiliano Allegri stavi Modrića u početnih 11, što svakako zaslužuje.

S obzirom na ozljedu najveće zvijezde Portugalca Rafaela Leaoa očekuje se tako da bi Milan protiv Cremonesea pred 70 tisuća gledatelja trebao zaigrati u sljedećoj postavi: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović, Estupinan; Loftus-Cheek, Modrić, Fofana; Saelemaekers, Gimenez, Pulišić.

- Večeras u 20.45 Modrića će možda proći trnci i sjetiti će se sebe kao djeteta u trenirci AC Milana, ali onda će utakmica krenuti i sve će za njega biti kao i inače. Navijači će večeras imati priliku vidjeti bivšeg osvajača Zlatne lopte kako trči u dresu AC Milana. Modrić će se osvrnuti oko sebe i naći će se na mjestu o kojem je oduvijek sanjao: nasred San Sira, s 70 tisuća Milanovih navijača oko sebe - piše ugledna Gazzetta dello Sport, uz dodatak da je hrvatski veznjak dobio dvoboj sa Samueleom Riccijem za mjesto u početnoj postavi talijanskog giganta.