Ancelotti otkrio nevjerojatnu tajnu Luke Modrića: Ovu informaciju za kapetana gotovo nitko nije znao

Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti, koji je prošle sezone bio trener Luki Modriću u Real Madridu, vjeruje da će hrvatski veznjak ostaviti trag u talijanskoj ligi. Modrić, koji će za dva tjedna napuniti 40 godina, došao je ljetos u Milan nakon 13 godina provedenih u Real Madridu.

„Razgovarao sam s njim. Oduševit će navijače i ostaviti svoj trag u Serie A. Zadovoljan je odlukom i zna da može u dobroj formi stići do Svjetskog prvenstva“, izjavio je 66-godišnji Ancelotti u razgovoru za talijanske novine Il Giornale.

Ancelotti je tijekom vođenja Real Madrida, s kojim je 2024. bio prvak Europe, često hvalio Modrića na novinskim konferencijama.

„Apsolutni je profesionalac i prošle godine nije propustio niti jedan trening“, rekao je Talijan.

Ancelotti, nekadašnji branič Milana i kasnije njegov trener od 2001. do 2009., poručio je da mu je drago što je klub sa San Sira doveo ljetos trenera Masssimiliana Allegrija.

„Drago mi je što mu je Milan ponovno ukazao povjerenje. On je važna figura koja je bila potrebna momčadi“, napomenuo je Ancelotti. Allegri je već vodio Milan od 2010. do 2014. godine.

„Serie A ima važne trenere: Sarrija (Lazio), Contea (Napoli) i Gasperinija (Roma)“, dodao je izbornik Brazila.

Italija je ljetos na svoju klupu dovela Gennara Gattusa koji je prošle sezone bio trener splitskog Hajduka. Ancelottija je iznenadila ta odluka.

"Nikad nisam zamišljao da će Rino postati izbornik reprezentacije, ali on ima sve zasluge da dobro odradi taj posao. Ima karakter, ima osobnost i nadam se da ću ga sresti na Svjetskom prvenstvu“, izjavio je Ancelotti od kojeg navijači u Brazilu očekuju pehar svjetskog prvaka na prvenstvu koje se igra za godinu dana u Kanadi, SAD-u i Meksiku.