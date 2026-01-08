Kovač za ugledni list otkrio kakav nogomet želi igrati u Borussiji pa podsjetio na Kloppa: 'Znam njihov DNK'

Hrvatski stručnjak Niko Kovač prije točno godinu dana postao je trener njemačkog velikana Borussije iz Dortmunda. Stigao je dok je klub bio u vrlo teškoj situaciji (na tek 11. mjestu) te ga do kraja sezone uveo u Ligu prvaka. Ove sezone momčad mu se nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice s devet bodova zaostatka za Bayernom, ali i tri boda ispred trećeg Bayera.

Povodom prve godišnjice na klupi žuto-crnih, Kovač je dao veliki intervju za ugledni list The Athletic u kojem se osvrnuo na svoj dosadašnji rad i samo dolazak u Dortmund:

- Kad smo došli, bilo je jasno da momčad nije fizički spremna pa smo na tome najviše radili i pokazalo se dobrim. Kao i svaki trener, želio sam promijeniti sliku momčadi, ali ne radikalno. Ako želiš sve preko noći okrenuti za 180 stupnjeva, sigurno nećeš uspjeti - rekao je Kovač pa se osvrnuo i na legendarnog Jurgena Kloppa koji je kao trener ostavio dubok trag u Borussiji.

Kada je dolazio, mnogi su bili nezadovoljni jer Kovač je pragmatičan trener kojem je rezultat na prvom mjestu, dok navijači i dalje žaluju za Kloppovim brzim i atraktivnim nogometom.

- Što je uopće Dortmund? Znate kakav je ovdje mentalitet ljudi; radnički, vrijedan, vjeran. Puno puta sam igrao ovdje kao igrač i jako dobro znam kakav DNK imaju ovaj klub i grad. Unatoč tome i oni vole gledati lepršavi nogomet ili 'heavy metal' kakav se igrao u vrijeme Kloppa. No, sad su drukčija vremena, drukčiji igrači i drukčija situacija. Ja uvijek radije gledam u budućnost nego u prošlost. Svjesni smo da možemo i moramo biti još bolji, uvijek možeš biti bolji. Možda ne 20 ili 30 posto, ali možeš napraviti neke sitnice koje ti mogu puno donijeti - zaključio je hrvatski stručnjak.

Kovač je dosad Borussiju vodio u 49 utakmica, a kao pobjednik je izašao u 28 navrata. 12 puta je remizirao, a upisao je i sedam poraza.