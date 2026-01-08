Navijači Tottenhama oštro napali vlastitog trenera zbog šalice: Priča je ipak puno dublja

52-godišnji danski stručnjak Thomas Frank mogao bi se vrlo kratko zadržati na klupi Tottenhama. On je tek prošlog ljeta zamijenio klupu Brentforda klupom Spursa gdje je trebao biti dugoročno rješenje, no loš niz rezultata mogao bi kumovati njegovom ranijem odlasku. U posljednjih šest ligaških susreta, momčad ima samo jednu pobjedu i tri poraza, a jučerašnji poraz od Bournemoutha mogao bi mu biti i zadnji.

Ipak, jutro nakon utakmice u kojoj su Spursi ostali bez bodova u 95. minuti, puno se više pažnje posvećuje o situaciji koja se odvila prije samog početka.

Svjetski je poznata netrpeljivost koja vlada između navijača Arsenala i Tottenhama, a derbi Sjevernog Londona jedan je od najvatrenijih u engleskom nogometu. Navijačima Spursa stoga nikako nije dobro sjelo što je njihov trener prije utakmice s Bournemouthom uhvaćen sa šalicom na kojoj se nalazio Arsenalov grb.

Reakcija navijača bila je toliko vatrena da se i sam Frank morao oglasiti te objasniti kako je šalicu uzeo nesvjesno ne znajući da je na njoj grb najvećeg rivala njegovog kluba.

- Bilo bi potpuno idiotski od mene da sam to svjesno učinio. U nogometu je pomalo žalosno što me uopće treba pitati o tome. Nikad ne bih učinio nešto tako glupo. Definitivno mislim da idemo u krivom smjeru ako se moramo brinuti o tome da ja imam čašicu s grbom drugog kluba - rekao je Frank.