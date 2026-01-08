Naši Portali
NOGOMETAŠ GODINE

Bivši vatreni i legenda Dinama: Cijeli sam život s Modrićem, njega drži ljubav prema nogometu

Autor
Robert Junaci
08.01.2026.
u 06:00

Nadam se da će Vušković i Gvardiol oboriti sve rekorde kad je riječ o transferima stopera.

Reagira u pravom trenutku, odgovoran, vrijedan, samo su neke od kvaliteta koje je kao igrač imao Ognjen Vukojević. E, takav je bio i kad smo se čuli u vezi s izborom najboljeg hrvatskog nogometaša u 2025. Nije prošlo ni deset minuta kako smo mu dali 'domaću zadaću', javio je svojih deset najboljih za godinu koja je za nama.

Sve su to nositelji u igri, naši glavni igrači koji su se ponovno plasirali na Svjetsko prvenstvo. Više-manje već je godinama riječ o istim imenima, osim primjerice Tonija Fruka koji je s Rijekom osvojio sve što se moglo. U tih deset uvrstio sam i nekoliko mladih igrača kao što su Luka Vušković, Adriano Jagušić, Petar Sučić i Josip Stanišić. To je mlada garda koja se iskazala u prošloj godini i koja će biti temelj naše reprezentacije, ali ne smijemo zaboraviti ni one iskusnije. Primjerice Budimira koji je standardno dobar i postao je rekorder u svojoj Osasuni, pa i standardnog Kramarića – pričao nam je Ognjen Vukojević u trenucima odmora, kada je našao vremena da 'skokne' do svojih u Bjelovaru.

legende su zajec, belin, kranjčari, boban... a ne neki vukojević!!!

Podsjetimo, bila je ovo prva utakmica za Manchester City nakon što su se u prošlom kolu teško ozlijedila oba stopera, Ruben Dias i Joško Gvardiol, tako da su starteri bili Abdukodir Khusanov i Max Alleyne, kojeg je City prekjučer povukao s posudbe u Watfordu jer jednostavno više nema opcija u kadru. Osim Gvardiola i Diasa, Cityju na raspolaganju nisu ni Kovačić, Marmoush, Ait-Nouri, Bobb, Savinho i Stones

