Najveća navijačka zastava stigla je u Dohu, morali je pregledati na carini

U ponedjeljak je iz Zagreba krenula najveća navijačka zastava, a sada je stigla u Dohu. Ekipa iz Cirkvenice i Bribira u Dohu je donijela zastavu dugačku 201 metar i tešku 95 kilograma. Plan im je da zastavu postave na šetnici u starom dijelu Dohe.

– Što nas vodi? Ljubav prema domovini i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Skup je to sport, ali nije nam žao potrošiti kad su viši ciljevi u pitanju. Samo za prijevoz zastave platit ćemo osam do devet tisuća kuna. Zrakoplovna karta za svakoga od nas četvorice stoji 470 eura, i to u jednom smjeru. Za povratak ćemo vidjeti kad će se i kako dogoditi. Smještaj će nas stajati 100 dolara po danu i po osobi. Uz pomoć jednog prijatelja našli smo apartman tako da nećemo biti u kontejnerima. I da ne bude zabune, sve financiramo iz vlastitog džepa – rekao nam je nedavno poduzetnik Dado Čor.

Zastava je sašivena u kolovozu u zagrebačkoj radionici CroSport Veza, a predstavljena je u kolovozu u Crikvenici na Ribarskom tjednu kao iznenađenje večeri.

– Imali smo je i na utakmici Hrvatska – Danska u Maksimiru. A sad će uljepšati i neki trg u Dohi. Vidjet ćemo točno gdje, vjerojatno na nekoj šetnici u starom dijelu grada, tamo gdje će biti fan zona naših navijača, da malo još dodatno podebljamo euforiju – rekao nam je nedavno Čor.

Kako bi je propustili iz zračne luke trebalo je ishoditi posebno odobrenje policije. Carinici nisu ništa htjeli prepustiti slučaju pa su pregledali zastavu. Morali su je cijelu odmotati pa opet spakirati, pišu 24 sata.

