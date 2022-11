VIDEO 'Ja nogomet više ne poznajem. Neće valjda suci odlučiti prvaka svijeta'

Za najavu današnje utakmice Hrvatske protiv Maroka nazvali smo Dražena Beseka, našeg trenera koji trenutačno obnaša funkciju glavnog direktora marokanskog Maghreba iz Fesa.

- Situacija se zagrijava. U kafićima, restoranima i javnim mjestima bit će organizirano gledanje utakmice. Oni od svoje reprezentacije jako puno očekuju - počeo je Besek.

Marokanski nogometni autoriteti očekuju velike stvari na ovom turniru. Pričaju i o drugom krugu... Koliko je to realno?

- Imaju veliku želju. No, dosta su realni. Više respektiraju Hrvatsku, nego Belgiju. Vjeruju svojoj reprezentaciji, zadovoljni su izbornikom Walidom Regraguijem koji je napravio odlično ozračje u momčadi. Puno očekuju od prve utakmice i misle da mogu ugroziti Hrvatsku. Imaju dobrih igrača. Puno prijatelja iz kluba žele da skupa gledamo utakmicu. Vjerojatno očekuju da će me moći provocirati. Bit će jako napeta utakmica.

Gdje u analizama vide šansu protiv Hrvatske, koliko su se bavili našim eventualnim nedostacima?

- Sigurno su nas analizirali. No, ne razmišljaju tako. Puno nade polažu u igrače poput Ziyecha ili Hakimija. Misle da su oni dovoljni da bi sustav funkcionirao. No, njihovi igrači igraju u Europi i imaju određeni status. Ponajviše respektiraju našu veznu liniju. A svoju priliku vide kroz bočne pozicije i kroz tranziciju i agresivnost. Sigurno nas neće podcijeniti i vrlo su objektivni.

Oni ponajviše zapravo očekuju od Hakimija?

- On je najpopularniji igrač i najviše ga poštuju. Mnogi ga vide kao lidera te reprezentacije. Igrat će na svojoj bočnoj poziciji, ima kapacitet vođe i momčad ga slijedi. Baš kao i izbornika koji je u igračima uspio probuditi naboj. Zbog toga će se sigurno boriti do fanatičnosti - kaže Besek.

Nadamo se da ova reprezentacija neće biti na razini one koja je, sada već davne 1986. godine, izborila plasman u drugi krug. U skupini ispred Engleske, Portugala i Poljske...

- Ne bih nikako podcijenio Maroko. Gledao sam zadnju njihovu pripremnu utakmicu. Vjerujte, oni imaju dobre igrače, tehnički su jako dobro obrađeni. Imaju iznimno naglašenu agresivnost, na malom su prostoru lucidni, imaju ideju i mogu iznenaditi zadnjim pasom. Bit će jako opasni u zoni udarca, gdje znaju koristiti dvostruko proigravanje. Ne smije im se dati prostora. S druge strane, imaju problem s loptom iza leđa i igračima koji dolaze iz drugog ili trećeg plana. Znaju ih nerijetko ne ispratiti do kraja. Forte ima je upornost i neće odustati. Ne znamo kako će se postaviti kada budu gubili.

Postoji li ultimativni savjet kojega biste dali izborniku Zlatku Daliću?

- Ne bih davao savjete nikome. Hrvatska reprezentacija je preozbiljna i sigurno ima sve relevantne informacije o suparniku. Lako je iz ove pozicije pričati ili sugerirati.

Koju biste posebnost izdvojili iz dosadašnjeg dijela SP-a?

- Izdvojio bih samo to da ne poznajem nogomet. Ista situacija jedan dan je prekršaj, a drugi dan nije. Veliki je to problem. Igrao sam nogomet, mislio da znam, a onda su nas sve suci demantirali. Nadam se da to neće odlučivati o konačnom pobjedniku turnira. Ako se određene situacije budu drugačije tumačile, moglo bi biti dosta problema. VAR bi u tom slučaju mogao imati veliki utjecaj. Bojim se da suci ne preuzmu glavnu ulogu. Oni trebaju štititi igrače i igru, no trebaju znati za što se koristi što. Treba biti pošten u cijeloj priči. Problem je što mladi suci dolaze na velika natjecanja i sude bez osjećaja za igru - kazao je Besek.