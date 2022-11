Ekipa iz Crikvenice i Bribira: Idemo u Katar s najvećom navijačkom zastavom od 200 metara!

U ponedjeljak će iz zagrebačke Zračne luke dr. Franje Tuđmana put Katara krenuti četvorica posebnih putnika. S još osebujnijim teretom: jedna će pošiljka težiti čak 95 kilograma. I za nju će se morati platiti posebna karta...

Za nas obične ljude bio bi to malo prezahtjevan posao, ali spomenutoj četvorici iz Crikvenice i Bribira ništa nije teško kad je u pitanju podrška hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. U Katar donose najveću navijačku zastavu na svijetu: dugačku 201 metar i ukupne površine oko 1000 četvornih metara! Ne znamo kako će to ići s prijavom, ali ova crikvenička i hrvatska zastava svakako zaslužuje svoje mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda.

Karte samo u jednom smjeru

– Što nas vodi? Ljubav prema domovini i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Skup je to sport, ali nije nam žao potrošiti kad su viši ciljevi u pitanju. Samo za prijevoz zastave platit ćemo osam do devet tisuća kuna. Zrakoplovna karta za svakoga od nas četvorice stoji 470 eura, i to u jednom smjeru. Za povratak ćemo vidjeti kad će se i kako dogoditi. Smještaj će nas stajati 100 dolara po danu i po osobi. Uz pomoć jednog prijatelja našli smo apartman tako da nećemo biti u kontejnerima. I da ne bude zabune, sve financiramo iz vlastitog džepa – kaže nam poduzetnik Dado Čor, na neki način glasnogovornik skupine u kojoj su još i njegov sugrađanin Bruno iz Crikvenice te dvojac iz Bribira Zlatko i Juve, koji zapravo žive u SAD-u, u Las Vegasu i New Yorku.

A koliko dugo kane ostati u Kataru? Pitamo to, iako znamo da bi željeli ostati što dulje.

– Pitali su nas to i prije Svjetskog prvenstva u Rusiji i mi smo im rekli: do Crvenog trga u Moskvi i – finala! I doista, naša se zastava pojavljivala na svim trgovima u gradovima u kojima je igrala naša reprezentacija, pa na kraju i na Crvenom trgu. Isti odgovor imamo i sada – do finala!

Samo će sad zastava biti duža nego ona iz Rusije. A sašivena je u kolovozu u zagrebačkoj radionici CroSport Veza. Potom je koncem kolovoza premijerno predstavljena u Crikvenici na Ribarskom tjednu kao iznenađenje večeri. A kuma joj je bila Nives Celzijus.

– Imali smo je i na utakmici Hrvatska – Danska u Maksimiru. A sad će uljepšati i neki trg u Dohi. Vidjet ćemo točno gdje, vjerojatno na nekoj šetnici u starom dijelu grada, tamo gdje će biti fan zona naših navijača, da malo još dodatno podebljamo euforiju – napominje Dado i sam nestrpljiv da sve to polako krene.

Počelo je u Portugalu 2004.

– Ne znam koje nam je već ovo veliko natjecanje na koje odlazimo, ali sve je počelo na Europskom prvenstvu u Portugalu 2004. godine. Samo tada je zastava bila dugačka 80 metara. A potom smo iz prvenstva u prvenstvo išli sa sve većom zastavom. Veseli nas to, to je način da barem malo pomognemo našim nogometašima, da ih ohrabrimo, da okupimo naše navijače – kaže Dado.

Nisu registrirani kao udruga, oni su, kaže, samo skupina navijača, Crikveničani i Bribirci, osim ove četvorice u njoj su i još neki ljudi koji sada žive u Njemačkoj i Švicarskoj. A na upit koliko naših navijača očekuje na utakmicama u Kataru, Dado odgovara:

– Vjerujem da će nas biti između 1500 i 2000. Na prvim trima utakmicama, a poslije bi nas moglo biti i više!

