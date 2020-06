Najgori u 15 godina: Jovićević je postavio jedan rekord, nažalost negativni

Majice za proslavu naslova već su bile tiskane, šampanjac se hladio, ali Dinamo u subotu navečer u Gorici nije uspio doći do pobjede kojom bi i matematički osigurao svoj 21. naslov prvaka Hrvatske.No, plave je dan kasnije pomazila sreća, pa su zahvaljujući kiksevima Hajduka i Rijeke stigli do titule. No, ostaje činjenica da su u četiri utakmice koje je Bjeličin nasljednik Igor Jovićević vodio u nastavku HNL-a plavi osvojili tek sedam od 12 bodova, s time da je u dvije utakmice najbolji igrač plavih bio vratar Livaković.

“Moji igrači premalo trče”

Kada je Igor Jovićević na klupi naslijedio Nenada Bjelicu, vjerojatno je i sam bio svjestan da ga ne može nadmašiti, jer osječki stručnjak odveo je Dinamo do najvećih uspjeha u posljednjih 50 godina, no sigurno je računao da će u premijerna četiri kola, protiv Varaždina, Lokomotive, Slaven Belupa i Gorice, osvojiti više od sedam bodova te da će igra biti mnogo bolja i uvjerljivija nego što je to trenutačno. Tih sedam od 12 mogućih bodova pogotovo je premalo kada se zna da Jovićevićev Dinamo u protekla četiri kola nije igrao ni s jednim od tri najveća rivala – Hajdukom, Rijekom i Osijekom.

Nakon subotnjeg remija s Goricom Jovićević je rekao:

– Očekivali smo pobjedu i nismo zadovoljni rezultatom. Prvo poluvrijeme bilo je s naše strane lošije, a u drugom smo bili bolji. Dali smo sve od sebe da pobijedimo, u drugom smo dijelu dodali gas, dok smo u prijašnjim utakmicama padali. Sad je bilo suprotno, blijedo u prvom, a digli smo se u drugom. Bolja igra doći će s više utakmica, a sigurno nam treba više kretanja i više trčanja...

Indirektno je tom izjavom priznao i svoj dio krivice jer kad se igrači premalo kreću i trče, to je sigurno i trenerova odgovornost, pogotovo kada se to ponavlja dvije utakmice u nizu. Jovićević je toga svjestan, a vjerojatno zna i podatak da je u posljednjih 15 godina ovo najlošiji start nekog trenera na klupi Dinama u utakmicama HNL-a. Naime, Čačić, Mamić i Ivanković u prve su četiri utakmice na klupi plavih bili stopostotni, Halilhodžić, Petev, Cvitanović, Jurčević i Bjelica osvojili su 10 od 12 mogućih bodova, dok je Zvonimir Soldo u prve četiri ligaške utakmice ostvario skor od tri pobjede i jednog poraza.

Stigao u “teškim” okolnostima

No, iako je riječ o samo mršavih sedam bodova, Jovićeviću treba dati bezrezervnu podršku jer naslijedio je Dinamo u najgorem mogućem trenutku kada je naslov u glavama igrača već bio osvojen, a zamijenio je velikog ljubimca navijača Nenada Bjelicu. Jovićević je sjajnim rezultatima na klupi juniorske i B momčadi zaslužio šansu voditi i prvu momčad, sigurno je da ima trenerskog talenta, a u preostalih šest kola prvenstva morat će to i pokazati. Jer, navijači Dinama bit će sve kritičniji, unatoč tome što je naslov od jučer u džepu.