Pojavio se video: Pogledajte što je zaraženi Dimitrov napravio u Zadru, navijači u čudu

O bugarskom tenisaču Grigoru Dimitrovu pišu brojni svjetski mediji nakon što je otkriveno da je tijekom turnira Adria Tour u Zadru bio pozitivan na koronavirus.

U nedjelju je stigla šokantna vijest kako je finale Adria Toura otkazano jer je bugarski tenisač Grigor Dimitrov zaražen koronavirusom. Nakon toga su teniske zvijezde koje su nastupile na turniru dovezene ispred zgrade poliklinike i Zavoda za javno zdravstvo u Zadru gdje ih je dočekao glavni epidemiolog zadarske županije dr. Alan Medić.

Od 22 testiranih 19 ih je negativno, a zaraženi su dvojica su Dimitrovljev trener Christian Groh, kondicijski trener Novaka Đokovića Marco Panichi te naš Borna Ćorić.

A sada se na društvenim mrežama pojavio video na kojem se vidi da se Dimitrov tijekom meča s Bornom Ćorićem u Zadru odbio rukovati s protivnikom već mu je samo "dao lakat". Nakon toga ni sucu nije dao ruku.

Neki idu toliko daleko i tvrde da je Dimitrov već tada sumnjao da nešto s njim nije u redu i zbog toga se odbio rukovati. Iako je teško u to povjerovati, činjenica jest da je Bugarin prije toga igrao košarku i bio u bliskom kontaktu s Đokovićem i ostalima što se vidi i na naslovnoj fotografiji. Pogledajte video i procijenite sami.

Navijači diljem svijeta razočarani su ovakvim ponašanjem Dimitrova, ali i Đokovića te smatraju da su tenisači morali ozbiljnije shvatiti upute o socijalnom distanciranju.

Well, that was not a match. Something wasn't quite alright with Dimitrov. He chose not to shake hands rather just fistpump the umpire. pic.twitter.com/FmHDVlHpAZ