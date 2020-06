UŽIVO Dinamo krenuo po pobjedu vrijednu naslova, Livaković spasio plave

Info

– Znamo fizičke karakteristike Gorice, “osjetili” smo ih u toj prijateljskoj utakmici u Maksimiru. Tako da s jedne strane želimo uzvratiti za taj poraz, a s druge želimo osigurati naslov prvaka, to nam je veliki motiv. Bilo bi lijepo naslov slaviti u Gorici, u kojoj sam proveo predivno djetinjstvo, možda je to neki motiv da baš tamo pobijedimo i osvojimo naslov prvaka. Osjećamo se spremno, polako se i individualno dižemo u formi, vidimo da je Petković u formi, da je Kadzior “živ” i da se još nekolicina diže. Ima i onih koji se još traže, no vjerujem da će se i oni dići. Radimo još na ritmu, na linijama koje ponekad imaju prevelike razmake, no sve ide nabolje – kazao je Jovićević uoči susreta.