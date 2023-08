Nadomak glavnog ždrijeba: Gojo u 3. kolu kvalifikacija

Hrvatski tenisač Borna Gojo stigao je nadomak ulaska u glavni ždrijeb posljednjeg ovogodišnjeg "grand slam" turnira, US Opena koji počinje u ponedjeljak u New Yorku, on je u susretu 2. kola kvalifikacija svladao Bugarina Adriana Andrejeva sa 6-3, 6-4.

Susret je nekoliko puta prekidala kiša, počeo je još u četvrtak, ali nakon što je Gojo dobio prvi set sa 6-3 zog kiše je nastavak odgođen za petak. Po povratku na teren Gojo je stigao do vodstva 3-0 kada je kiša uzrokovala novi prekid. No, nakon što je dvoboj nastavljen 25-godišnji Splićanin uspio je dovršiti posao.

Za ulazak u glavni turnir Goji je potrebna još jedna pobjeda, a igrat će protiv boljeg iz ogleda između južnoafričkog veterana Kevina Andersona i Čeha Tomaša Machača.