Na pomolu velika odluka u Dinamu: Evo tko bi do kraja sezone trebao voditi klub

Neprijeporno je kako je Dinamo u krizi, ne samo onoj rezultatskoj, već je jasno da ima puno otvorenih pitanja koja traže relativno brze, ali i kvalitetne odgovore. Teško je očekivati da se iz rezultatskog minusa plavi u posljednjih osam kola prvenstva mogu izvući, da će taj minus nadoknaditi iako tu malu nadu ne bi trebali izgubiti dok matematika ne kaže da je utrka za plave gotova. Dinamo sad treba u svojim kancelarijama donijeti krucijalne odluke. Naime, čeka se hoće li i kada Fabio Cannavaro dobiti otkaz te otići s klupe plavih. Dakle, odluče li se poslati Cannavara u Italiju i platiti otpremninu, moraju naći i novo rješenje. Zasad tek treba vidjeti kojim će putom krenuti plavi, hoće li odmah, smijene li Cannavara, naći novo uvjetno rečeno trajno rješenje ili će netko do kraja prvenstva voditi momčad, pa je novi trener preuzeti u pripremama za novu sezonu. U ovom trenutku glasine govore da će biti upravo tako, da će pomoćni trener Sandro Perković do kraja prvenstva voditi plave, a onda ga preuzeti novi trener koji bi, po tim informacijama, mogao biti Albert Riera, 42-godišnji bivši španjolski reprezentativac, trenutačni trener Celja. I on je sam izjavio da se o Dinamu može razgovarati, ali tek na ljeto, dakle, kani završiti svoj posao u Celju.

No, plavi prije odluke o treneru moraju obznaniti i ime novog sportskog direktora, po brojnim iako neslužbenim izvorima riječ je o Španjolcu. Izgleda da je Eduardo Macia pred dolaskom u Maksimir i mogao bi biti uskoro predstavljen. A logično je da prvo treba imenovati sportskog direktora, uputiti ga u rad i sve što se događa u klubu, pa onda s njim rješavati status aktualnog trenera Cannavara te razgovarati o mogućem odabiru novog šefa plave svlačionice.

To su sve krucijalne stvari za jedan nogometni klub koji očito ne diše, kako su to tvrdili, kao jedan, već ima pomalo čudnih iskakanja koja govore o nejedinstvu klupskih struktura. Neki tvrde da se ne poštuje Statut, drugi tvrde da je sve u redu, ali očito je da se plavi moraju posložiti. Izabrani su na relativno demokratskim izborima, imaju mandat za vođenje kluba, ali je očito da ga zasad ne vode dobro. Najvažnija je prva momčad, a ona ne stoji dobro, izgubila je mnogo bodova, nema ni igru koja bi dala naslutiti da će krenuti nabolje. Tome je kumovalo i klupsko vodstvo koje je u jednoj sezoni promijenilo tri trenera, a sad je blizu odlaska i taj treći. To se mora osjetiti i u svlačionici koju Cannavaro očito ne drži u najboljem stanju, da je drukčije taj najskuplji igrački kadar ne bi sad bio na trećem mjestu. A i o tom kadru novi sportski direktor mora povesti brigu, treba vidjeti tko treba ostati, tko otići, koja su pojačanja potrebna.

Dinamo hitno mora uvesti reda kako u strukturama koje odlučuju o najvažnijim stvarima, a onda i u momčadi. Kad se pojave informacije da Bruno Petković ne želi trenirati dok je Cannavaro trener, to sigurno nije dobro za klub koji je to odmah demantirao:

– Istina je da nije bio na jutarnjem treningu, ali apsolutno nije točno da odbija trenirati dok je trener Cannavaro ovdje. Bruno je imao dogovor s trenerom Cannavarom koji ga je zbog privatnih razloga oslobodio jutarnjeg treninga. Bruno je trenutačno na stadionu i normalno se priprema s ekipom za popodnevni trening – javili su oko 13 sati iz Dinama.

Tko radi taj i griješi, u Dinamu su griješili i toga moraju biti svjesni. Ono što je sad važno – valjda su na tim greškama nešto naučili, valjda su danas pametniji negoli su bili jučer, klub je u ovom trenutku na ozbiljnoj prekretnici. Jednu godinu, prema stavu iz kluba, Dinamo može preživjeti i bez Lige prvaka, iako će morati stezati remen, ali zato nemaju pravo na novu grešku, jer za novu sezonu, ako već ova polako odlazi 'k vragu', ovakve greške ne smiju raditi jer će dovesti u pitanje opstojnost kluba. Vjerujemo da su dovoljno sposobni naći prava rješenja i s novim sportskim direktorom početi rješavati aktualnu problematiku te kvalitetno krenuti u novu sezonu.