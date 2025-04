Bruno Petković odbio trenirati! Neće dolaziti dok Dinamo ne smijeni Cannavara?!

Bivši Dinamov šampionski trener

Čovjek koji je s Dinamom izbacio Tottenham: Hajduk je favorit za osvajanje prvenstva

– Od straha od poraza jedino je veći strah od pobjede. To je taj strah od osvajanja prvenstva, jer ono kad si na korak do ovoga i kad postaneš svjestan da si blizu nečega, a možeš to izgubiti, onda noge postanu olovne – smatra Krznar