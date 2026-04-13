OBJAVILI SNIMKU

VIDEO Zbog suca izbio ozbiljan skandal na hrvatskim travnjacima? 'Vrhunac sramote je njegova izjava'

Stjepan Meleš
13.04.2026.
u 22:15

Potom su objavili kronologiju nereda na terenu u drugom poluvremenu gdje kažu da je sve krenulo žestokim prekršajem igrača domaćina br. 19, Palisona Tee Doe Wesseha.

Ružne scene dogodile su se na niželigaškoj utakmici 2. ŽNL Zagrebačke - Istok u Kobiliću gdje je Vatrogasac ugostio Gaj i slavio 3:0, a sve je prema riječima gostiju krenulo zbog glavnog suca utakmice. 

- Nogometni klub Gaj ovim putem najoštrije osuđuje nemile i nasilne scene koje su se dogodile na utakmici u Kobiliću. Umjesto sportskog nadmetanja, svjedočili smo scenama kojima nije mjesto nigdje, a kamoli na nogometnom terenu - objavili su iz Gaja na Facebook stranici pa dodali kako je za sve kriv 'sudac bez autoriteta i integriteta'.

- Sve je započelo krajnje neprofesionalnim ponašanjem glavnog suca koji je, umjesto provođenja pravila, igračima upućivao psovke poput 'odj*bi', 'odi u k*rac' te ih provocirao pitanjima hoće li da im počne dijeliti kartone. Vrhunac sramote je njegova izjava: 'Moje je proljeće, ja od suđenja živim', što jasno sugerira na sumnju u regularnost i prodaju utakmice - objavili su.

Potom su objavili kronologiju nereda na terenu u drugom poluvremenu gdje kažu da je sve krenulo žestokim prekršajem igrača domaćina br. 19, Palisona Tee Doe Wesseha. 

- Nakon prekršaja je namjerno, punim stopalom dok je naš igrač bio na podu, udario istoga u predio trtice. Umjesto da smiruju tenzije, osobe u redarskim markerima su aktivno sudjelovale u tučnjavi i udarale igrače NK Gaja - dodali su pa objavili video.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

