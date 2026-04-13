Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PANIKA ZBOG NAPADA

Ovo je Putinova rezidencija, sada se tamo događa nešto neobično: Evo što su otkrile satelitske snimke

putin
Google Maps/Screenshot/Reuters
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
13.04.2026.
u 12:08

Satelitske snimke otkrivaju veliko proširenje mreže raketa Pantsir oko Valdaja.

Ruske vlasti su u ožujku 2026. godine izgradile sedam novih tornjeva protuzračne obrane opremljenih sustavima Pantsir oko predsjedničke rezidencije u Valdaju, prema izvješću Radija Liberty. Satelitske snimke tvrtke Planet.com pokazuju da je gradnja na svim sedam tornjeva započela istovremeno 17. ožujka, a neki od njih već su opremljeni raketnim sustavima zemlja-zrak. Obrana je sada navodno organizirana u dva koncentrična prstena, većeg i manjeg promjera, čime je ukupan broj sustava protuzračne obrane u neposrednoj blizini rezidencije narastao na 27.

Rezidencija je poznata kao glavno boravište Aline Kabaeve i Putinovih sinova. Prema dostupnim informacijama, u njoj se nalazi i točna replika Putinovog ureda iz Kremlja. Ista strategija utvrđivanja vidljiva je i na drugim strateškim lokacijama. U Specijalnoj ekonomskoj zoni Alabuga u Tatarstanu, gdje se proizvode ruske bespilotne letjelice Geran (modificirane iranske Shahed dronove), identificirano je više od 20 tornjeva s teškim strojnicama i nekoliko Pantsir platformi.

Brza izgradnja ovih obrambenih tornjeva dolazi u trenutku kada Putinov rejting bilježi značajan pad. Prema podacima državnog istraživačkog centra VtsIOM od 10. travnja, službena podrška predsjedniku pala je na 67,8 %, najnižu razinu od veljače 2022. godine. Neovisne procjene pokazuju još dramatičniji pad: povjerenje u „otvorenom pitanju“ spustilo se na samo 29,5 %.

"Ukrajinski dronovi sve dublje prodiru u srce Rusije", komentirao je sociolog Konstantin Gaaze. 

Analitičari povezuju pojačanu fizičku i političku izolaciju Kremlja s rastućim umorom od rata i sve učestalijim ukrajinskim napadima dronovima na duboku rusku pozadinu. Stručnjaci ocjenjuju da Kremlj ovim potezima signalizira pripremu za dugoročnu eskalaciju zračnih prijetnji na najosjetljivije lokacije, prenosi Kyiv Post.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Vladimir Putin

Komentara 16

Pogledaj Sve
TM
trade_mark
12:14 13.04.2026.

kako rastu strah i paranoja!! spavaš li mirno, vladimire?

Avatar horuk
horuk
12:23 13.04.2026.

Na fronti bi im to bilo hitno potrebno. Ali za vlada oni rado ginu.

HO
homofobic
12:15 13.04.2026.

Prrrpaaa!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!