Ovo je Putinova rezidencija, sada se tamo događa nešto neobično: Evo što su otkrile satelitske snimke

Ruske vlasti su u ožujku 2026. godine izgradile sedam novih tornjeva protuzračne obrane opremljenih sustavima Pantsir oko predsjedničke rezidencije u Valdaju, prema izvješću Radija Liberty. Satelitske snimke tvrtke Planet.com pokazuju da je gradnja na svim sedam tornjeva započela istovremeno 17. ožujka, a neki od njih već su opremljeni raketnim sustavima zemlja-zrak. Obrana je sada navodno organizirana u dva koncentrična prstena, većeg i manjeg promjera, čime je ukupan broj sustava protuzračne obrane u neposrednoj blizini rezidencije narastao na 27.

Rezidencija je poznata kao glavno boravište Aline Kabaeve i Putinovih sinova. Prema dostupnim informacijama, u njoj se nalazi i točna replika Putinovog ureda iz Kremlja. Ista strategija utvrđivanja vidljiva je i na drugim strateškim lokacijama. U Specijalnoj ekonomskoj zoni Alabuga u Tatarstanu, gdje se proizvode ruske bespilotne letjelice Geran (modificirane iranske Shahed dronove), identificirano je više od 20 tornjeva s teškim strojnicama i nekoliko Pantsir platformi.

Brza izgradnja ovih obrambenih tornjeva dolazi u trenutku kada Putinov rejting bilježi značajan pad. Prema podacima državnog istraživačkog centra VtsIOM od 10. travnja, službena podrška predsjedniku pala je na 67,8 %, najnižu razinu od veljače 2022. godine. Neovisne procjene pokazuju još dramatičniji pad: povjerenje u „otvorenom pitanju“ spustilo se na samo 29,5 %.

"Ukrajinski dronovi sve dublje prodiru u srce Rusije", komentirao je sociolog Konstantin Gaaze.

Analitičari povezuju pojačanu fizičku i političku izolaciju Kremlja s rastućim umorom od rata i sve učestalijim ukrajinskim napadima dronovima na duboku rusku pozadinu. Stručnjaci ocjenjuju da Kremlj ovim potezima signalizira pripremu za dugoročnu eskalaciju zračnih prijetnji na najosjetljivije lokacije, prenosi Kyiv Post.