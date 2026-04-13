Ovo je Putinova rezidencija, sada se tamo događa nešto neobično: Evo što su otkrile satelitske snimke

Ruske vlasti su u ožujku 2026. godine izgradile sedam novih tornjeva protuzračne obrane opremljenih sustavima Pantsir oko predsjedničke rezidencije u Valdaju, prema izvješću Radija Liberty. Satelitske snimke tvrtke Planet.com pokazuju da je gradnja na svim sedam tornjeva započela istovremeno 17. ožujka, a neki od njih već su opremljeni raketnim sustavima zemlja-zrak. Obrana je sada navodno organizirana u dva koncentrična prstena, većeg i manjeg promjera, čime je ukupan broj sustava protuzračne obrane u neposrednoj blizini rezidencije narastao na 27.
Rezidencija je poznata kao glavno boravište Aline Kabaeve i Putinovih sinova. Prema dostupnim informacijama, u njoj se nalazi i točna replika Putinovog ureda iz Kremlja. Ista strategija utvrđivanja vidljiva je i na drugim strateškim lokacijama. U Specijalnoj ekonomskoj zoni Alabuga u Tatarstanu, gdje se proizvode ruske bespilotne letjelice Geran (modificirane iranske Shahed dronove), identificirano je više od 20 tornjeva s teškim strojnicama i nekoliko Pantsir platformi.
Brza izgradnja ovih obrambenih tornjeva dolazi u trenutku kada Putinov rejting bilježi značajan pad. Prema podacima državnog istraživačkog centra VtsIOM od 10. travnja, službena podrška predsjedniku pala je na 67,8 %, najnižu razinu od veljače 2022. godine. Neovisne procjene pokazuju još dramatičniji pad: povjerenje u „otvorenom pitanju“ spustilo se na samo 29,5 %.
"Ukrajinski dronovi sve dublje prodiru u srce Rusije", komentirao je sociolog Konstantin Gaaze.
Analitičari povezuju pojačanu fizičku i političku izolaciju Kremlja s rastućim umorom od rata i sve učestalijim ukrajinskim napadima dronovima na duboku rusku pozadinu. Stručnjaci ocjenjuju da Kremlj ovim potezima signalizira pripremu za dugoročnu eskalaciju zračnih prijetnji na najosjetljivije lokacije, prenosi Kyiv Post.
kako rastu strah i paranoja!! spavaš li mirno, vladimire?